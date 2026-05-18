Gaby Espino Hija de Gaby Espino ya tiene 17 años y aparece con misterioso galán, ¿es su novio? Oriana Lander desató sospechas de haber presentado a su supuesto novio en redes sociales tras dejarse ver en aparente situación romántica con él. La hija de Gaby Espino y Cristóbal Lander está a punto de cumplir 18 años.



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¿Oriana Lander presentó a su novio? Este fin de semana, la hija de Gaby Espino y Cristóbal Lander se dejó ver con misterioso galán en sus redes sociales.

La joven, que el próximo 9 de julio celebrará su cumpleaños 18, desató sospechas de haber presentado a su supuesto novio en Instagram tras dejarse ver en aparente situación romántica con él.

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En las imágenes, que forman parte de un popular trend de TikTok, a los jóvenes se les observa abrazados y vestidos de forma casual, mientras que segundos después con atuendos elegantes, aparentemente, para dirigirse a una fiesta de graduación, según refiere el medio ‘2001 Online’

Así se dejó ver Oriana Lander con su misterioso galán. Imagen Oriana Lander / Instagram



Aunque en las imágenes ni Oriana ni su acompañante hacen comentarios, la aparente cercanía con la que se muestran desató sospechas de una relación entre ellos, ya que más tarde, la hija de Gaby Espino se dejó ver nuevamente con su supuesto novio.

¿Quién es el supuesto novio de la hija de Gaby Espino?

El 17 de mayo, Oriana Lander compartió algunos videos en sus historias de Instagram. El primero fue junto a Gaby Espino, quien desde su perfil social habría confirmado la graduación de su hija con la frase “Estoy orgullosa de ti”.

A la izquierda, Gaby Espino con Oriana / A la derecha, Oriana con su misterioso galán. Imagen Oriana Lander / Instagram



Mientras que este lunes 18 de mayo, Oriana sorprendió al compartir nuevas imágenes con su supuesto novio. Esta vez, la joven aparece colocándole una rosa blanca a su traje.