Gabriel Soto afirma que terminará el año "con el amor de sus hijas"

Agregó que "se siente en su mejor momento" en lo físico y emocional, así como en lo profesional con su protagónico en Mi Camino es Amarte: "Con un proyecto que era el más importante en mi carrera, no solo por lo diferente que es mi personaje, sino porque me siento con una madurez especial, actoral y a pesar que le estoy pegando a los 50 años, me siento mejor que nunca físicamente, emocionalmente me siento en mi mejor momento", declaró.