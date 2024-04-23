Gabriel Soto

Hija de Gabriel Soto en ‘Un refugio para el amor’ ya tiene 18 años y es actriz en ‘La Rosa de Guadalupe’

En 2012, la actriz Fernanda Sasse interpretó a ‘Alexa’ en la telenovela ‘Un refugio para el amor’; ya creció y ahora triunfa en 'La Rosa de Guadalupe'

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

placeholder_default_share-le.jpeg
Por:
Valeria Contreras N..
Video Así celebró la hija de Geraldine Bazán sus XV años: no tuvo la tradicional fiesta

La telenovela ‘Un refugio para el amor’ se estrenó en 2012, bajo el protagónico de Zuria Vega y Gabriel Soto, quien tuvo la oportunidad de ser papá en la ficción de ‘Alexa’, personaje interpretado por Fernanda Sasse.

Este fue el primer trabajo de Sasse, quien tenía 6 años cuando dio vida a la hija de ‘Rodrigo Torreslanda’ y ‘Gala Villavicencio”. Tras su trabajo en la producción, la entonces actriz infantil siguió participando en más melodramas.

PUBLICIDAD

En 2013, la 'hija' de Gabriel Soto formó parte del elenco de “De que te quiero, te quiero”, telenovela protagonizada por Livia Brito y Juan Diego Covarrubias.

Tras su personaje de 'Lupita', Sasse trabajó en 'Amor de barrio' y 'Papá a toda madre' en 2017, junto a Sebastián Rulli y Maite Perroni.

Más sobre Gabriel Soto

Gabriel Soto dice que "la vida lo sorprenda" en el amor, en medio de rumores de romance con cantante
2 mins

Gabriel Soto dice que "la vida lo sorprenda" en el amor, en medio de rumores de romance con cantante

Univision Famosos
Gabriel Soto reacciona a la posibilidad de regresar con Geraldine Bazán tras truene con Irina Baeva
1 mins

Gabriel Soto reacciona a la posibilidad de regresar con Geraldine Bazán tras truene con Irina Baeva

Univision Famosos
¿Ya olvidó a Irina? Gabriel Soto responde si tiene un nuevo amor con famosa ‘influencer’
0:56

¿Ya olvidó a Irina? Gabriel Soto responde si tiene un nuevo amor con famosa ‘influencer’

Univision Famosos
Julián Gil dispuesto a pedir perdón a Gabriel Soto por declaraciones sobre Marjorie y Geraldine
3 mins

Julián Gil dispuesto a pedir perdón a Gabriel Soto por declaraciones sobre Marjorie y Geraldine

Univision Famosos
Gabriel Soto y Geraldine Bazán juntos de nuevo en tiernas fotos familiares
1 mins

Gabriel Soto y Geraldine Bazán juntos de nuevo en tiernas fotos familiares

Univision Famosos
Gabriel Soto da sus primeras declaraciones tras ganar demanda a Laura Bozzo: “Tiene que haber respeto”
0:52

Gabriel Soto da sus primeras declaraciones tras ganar demanda a Laura Bozzo: “Tiene que haber respeto”

Univision Famosos
Irina Baeva y Gabriel Soto obtienen inesperado logro a casi un año de su ruptura
2 mins

Irina Baeva y Gabriel Soto obtienen inesperado logro a casi un año de su ruptura

Univision Famosos
Gabriel Soto rompe el silencio ante polémica con Geraldine Bazán: suplica esto
0:58

Gabriel Soto rompe el silencio ante polémica con Geraldine Bazán: suplica esto

Univision Famosos
Gabriel Soto da la cara por Geraldine Bazán tras ser señalada como tercera entre él y Martha Julia
3 mins

Gabriel Soto da la cara por Geraldine Bazán tras ser señalada como tercera entre él y Martha Julia

Univision Famosos
Geraldine Bazán responde a quienes dicen que fue la tercera entre Gabriel Soto y Martha Julia
2 mins

Geraldine Bazán responde a quienes dicen que fue la tercera entre Gabriel Soto y Martha Julia

Univision Famosos

Sin embargo, gran parte de su carrera la ha forjado en los programas unitarios ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’, de los que ha formado parte desde 2015, actuando en 408 episodios.

Este lunes 22 de abril de 2024, se transmitió uno de los últimos capítulos que grabó la actriz, quien interpretó a 'Macarena' en el capítulo ‘Lazos de sangre’.

Fernanda Sasse, hija de Gabriel Soto en 'Un refugio para el amor', triunfa en 'La Rosa de Guadalupe'
Fernanda Sasse, hija de Gabriel Soto en 'Un refugio para el amor', triunfa en 'La Rosa de Guadalupe'
Imagen TelevisaUnivision


Los fans aplaudieron su trabajo en 'La Rosa de Guadalupe', hecho que provocó la reacción de la actriz.

“Estoy leyendo todos los mensajes que me están mandando y las historias que me están etiquetando. Les quiero dar las gracias de todo corazón por tomarse el tiempo de escribirme, para decirles que les gustó mi trabajo, siempre que siempre trabajo con mucho amor. ‘Macarena’ es un personaje que disfruté mucho grabar, siempre disfruto mucho ‘La Rosa de Guadalupe’”, detalló en Instagram.

‘Hija’ de Gabriel Soto es actriz y cantante

Fernanda Sasse comparte detalles de su vida en Instagram, donde detalló que además de actriz, también es cantante.

Con 18 años, la 'hija' de Gabriel Soto no sólo muestra detalles de su vida profesional, sino también su pasión por lo viajes, la cual la ha llevado a visitar España, Alemania, Holanda y Los Ángeles.

Así se ve Fernanda Sasse, 'hija' de Gabriel Soto, a sus 18 años
Así se ve Fernanda Sasse, 'hija' de Gabriel Soto, a sus 18 años
Imagen TelevisaUnivision

Los usuarios se desvivien en halagos para Fernanda Sasse, destacando en el hilo de comentarios lo bonita que está y aplauden sus actuaciones como estrella infantil.

Relacionados:
Gabriel SotoFamososCelebridadesEscándalo de CelebridadesLatin American Music Awards

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Algo azul
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD