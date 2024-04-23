Hija de Gabriel Soto en ‘Un refugio para el amor’ ya tiene 18 años y es actriz en ‘La Rosa de Guadalupe’

Video Así celebró la hija de Geraldine Bazán sus XV años: no tuvo la tradicional fiesta

La telenovela ‘Un refugio para el amor’ se estrenó en 2012, bajo el protagónico de Zuria Vega y Gabriel Soto, quien tuvo la oportunidad de ser papá en la ficción de ‘Alexa’, personaje interpretado por Fernanda Sasse.

Este fue el primer trabajo de Sasse, quien tenía 6 años cuando dio vida a la hija de ‘Rodrigo Torreslanda’ y ‘Gala Villavicencio”. Tras su trabajo en la producción, la entonces actriz infantil siguió participando en más melodramas.

En 2013, la 'hija' de Gabriel Soto formó parte del elenco de “De que te quiero, te quiero”, telenovela protagonizada por Livia Brito y Juan Diego Covarrubias.

Tras su personaje de 'Lupita', Sasse trabajó en 'Amor de barrio' y 'Papá a toda madre' en 2017, junto a Sebastián Rulli y Maite Perroni.

Sin embargo, gran parte de su carrera la ha forjado en los programas unitarios ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’, de los que ha formado parte desde 2015, actuando en 408 episodios.

Este lunes 22 de abril de 2024, se transmitió uno de los últimos capítulos que grabó la actriz, quien interpretó a 'Macarena' en el capítulo ‘Lazos de sangre’.

Los fans aplaudieron su trabajo en 'La Rosa de Guadalupe', hecho que provocó la reacción de la actriz.

“Estoy leyendo todos los mensajes que me están mandando y las historias que me están etiquetando. Les quiero dar las gracias de todo corazón por tomarse el tiempo de escribirme, para decirles que les gustó mi trabajo, siempre que siempre trabajo con mucho amor. ‘Macarena’ es un personaje que disfruté mucho grabar, siempre disfruto mucho ‘La Rosa de Guadalupe’”, detalló en Instagram.

‘Hija’ de Gabriel Soto es actriz y cantante

Fernanda Sasse comparte detalles de su vida en Instagram, donde detalló que además de actriz, también es cantante.

Con 18 años, la 'hija' de Gabriel Soto no sólo muestra detalles de su vida profesional, sino también su pasión por lo viajes, la cual la ha llevado a visitar España, Alemania, Holanda y Los Ángeles.

