La mamá de Geraldine Bazán pide a Gabriel Soto que se "calle" el dinero que gana por la seguridad de sus hijas

Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, le exigió al actor que no ventile las millonarias cantidades que percibirá por las demandas que gana para no poner en peligro a sus hijas. Además, afirmó que Gabriel Soto no se queda "sin comer" por la pensión que da para las niñas, pues la deduce de impuestos.