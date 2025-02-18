Cantante colombiano es sentenciado a 4 años de prisión: quitó la vida a joven por manejar ebrio

Video ‘Fofo’ Márquez recibe sentencia por el delito de feminicidio en grado de tentativa

Freddy Burbano, cantante colombiano de música popular, fue sentenciado por la juez 39 penal del circuito de Bogotá a 4 años y un mes de prisión domiciliaria, así como a una multa de 47 salarios mínimos por el accidente de tránsito ocurrido en 2022 en el que murió una joven de 22 años.

El incidente aconteció el 9 de julio de 2022 en la localidad de Puente Aranda. El cantante iba conduciendo bajo los efectos del alcohol, por lo que chocó contra el taxi en el que viajaba Karen Molina, quien murió debido al impacto.

Freddy Burbano fue sentenciado por homicidio

De acuerdo con la fiscalía, Freddy tenía "grado 3 de embriaguez al momento del accidente". También se determinó que el automóvil en el que viajaba la víctima "circulaba a exceso de velocidad", reportó El Heraldo.

Al principio, Burbano tuvo cargos por "homicidio doloso eventual", sin embargo, tras las investigaciones la juez lo sentenció este 17 de febrero por "homicidio culposo agravado".

Según El Heraldo, el colombiano expresó "arrepentimiento y pidió perdón" ante la tragedia.

El medio explicó que, "debido a que la pena impuesta es inferior a 96 meses y a un acuerdo firmado durante el proceso, el artista cumplirá la condena bajo la medida de casa por cárcel".

La carrera de Freddy Burbano fue afectada

Previo a la sentencia, el cantante de música popular declaró que el incidente afectó su carrera, por lo que ha tenido que buscar nuevas fuentes de ingresos.

"Todo se vino al piso como los contratos y conciertos (...) Me ha tocado salir a rebuscármela vendiendo unas motos que tenía", dio a El Heraldo.

¿Quién es Freddy Burbano?

Freddy Burbano es un cantante colombiano de música popular, conocido por sus éxitos como 'Infidelidad', 'De qué me presumes' y 'Corazón de piedra'.