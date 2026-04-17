Alejandro Camacho

Francesca Guillén reaparece tras años lejos de las telenovelas y así luce ahora

La actriz Francesca Guillén se sinceró sobre los motivos que la llevaron a alejarse de los escenarios por casi una década. Así luce ahora la hija de Alejandro Camacho y Bárbara Guillén.

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Por:Elizabeth González
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Francesca Guillén reapareció tras estar alejada por años de las telenovelas y de los escenarios. La hija de Alejandro Camacho y Bárbara Guillén habló con la periodista Matilde Obregón sobre su decisión de alejarse de la actuación en una sincera entrevista.

“Justo (me retiré) porque me habían dejado de brillar los ojos, porque se me caía el corazón de tristeza, porque no entendía nada, porque uno acaba sintiendo que uno no es talentoso, que uno no es requerido, que el trabajo de uno es irrelevante”, confesó el 16 de abril.

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“También es una gran presión… tengo que decirlo, es una carrera que exige mucho, que de pronto no es muy bien remunerada (…) y a veces el tiempo en el que no, hay que ver de qué te agarras y es complicado. Pero más allá de lo económico (…) sino te sientes validada, se vuelve muy desgastante, muy agotador estar en un entorno en el que sientes que no eres requerido”, agregó.

Francesca Guillén
Francesca Guillén
Imagen Mezcalent

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De acuerdo con la actriz de telenovelas como ‘Clase 406’ y ‘Agujetas de color de rosa’, durante el tiempo que estuvo alejada de la actuación encontró su gusto por el diseño y el interiorismo e incluso, por la arquitectura. Sin embargo, fue un acercamiento que tuvo nuevamente con el teatro lo que la hizo volver después de siete años.

“Uno tiene que estar cerca de lo que conecta (…) después de esta sensación de no sentir que eres útil y de pronto ver que la gente te sigue recordando (…) y que valora mi trabajo, yo ya me había muerto de tristeza”, aseguró.

“Quiero seguir siendo actriz pero también quiero seguir en la eco-arquitectura, quiero tener mi hotelito rural con este tipo de detalles y atenciones con un espacio natural y acogedor”, sentenció.

Así luce ahora Francesca Guillén

Francesca Guillén comenzó su carrera en 1982 en el programa ‘Juguemos a Cantar’. A este proyecto se sumaron historias como ‘Agujetas de color de rosa’, ‘Camila’, ‘Locura de amor’ y ‘Clase 406’, así como algunas películas y obras de teatro.

Así luce ahora Francesca Guillén.
Así luce ahora Francesca Guillén.
Imagen Francesca Guillén / Instagram


A siete años de haber hecho una pausa en la actuación, la hija de Alejandro Camacho luce con su característico cabello corto y fleco, pero ahora en un tono platinado. De acuerdo con F rancesca Guillén, a sus 48 años está llena de canas y le “encantan”.

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