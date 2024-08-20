Actor podría ir a la cárcel por presunto fraude contra Alejandro Camacho: fue vinculado a proceso

Video Alejandro Camacho y su hijo no asistieron al homenaje de Rebecca Jones: ¿su razón es comprensible?

El actor Francisco ‘Paco’ Rueda fue vinculado a proceso por el presunto delito de fraude a Alejandro Camacho, según reportes de la revista ‘Quién’, este 20 de agosto.

La publicación refiere que tras escuchar los alegatos de los abogados de Alejandro Camacho y desahogar algunas pruebas, un Juez de Control dictó la vinculación a proceso de Paco Rueda, luego de no encontrarse elementos suficientes para desacreditar lo narrado por los abogados del histrión de 70 años.

Alejandro Castaño Heredia, abogado de Alejandro Camacho, comentó a la misma publicación que la resolución del Juez de Control se aprobó porque “hay elementos suficientes” para considerar que el actor participó en el supuesto fraude al protagonista de Cuna de Lobos, a lo que se le sumaría el incumplimiento de devolución de su dinero.

Paco Rueda fue vinculado a proceso por presunto fraude contra Alejandro Camacho. Imagen Mezcalent

¿Paco Rueda irá a la cárcel?

El abogado de Alejandro Camacho señaló que Paco Rueda llevará su proceso en libertad. Sin embargo, estableció como medidas cautelares la prohibición de salir de México y la obligación de presentarse en fechas estipuladas a firmar al reclusorio.

De ser declarado culpable, el actor Paco Rueda podría pasar de 6 a 12 años en prisión.

La denuncia de Alejandro Camacho

En octubre de 2022, Alejandro Camacho interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en contra del actor Paco Rueda por presunto fraude.

El exesposo de Rebecca Jones declaró a TVyNovelas haber entregado presuntamente sus ahorros a Paco Rueda con la promesa de que serían invertidos en un negocio que le dejaría una importante cantidad de intereses.

"Al principio me dio los intereses acordados, luego desapareció con el capital, desde hace 23 meses; casi dos años", explicó.