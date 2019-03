Florinda Meza espera "no estar oxidada" en la actuación que marca su regreso al cine luego de 30 años

La viuda de ‘Chespirito’ reveló en una entrevista a TVyNovelas que a pesar de su larga trayectoria, llegó a temer el no estar a la altura durante su regreso y que pensó: “¡Dios mío! Espero no estar oxidada ”, pues tenía miedo de no dar lo que el libreto exigía o lo que el director de la cinta le pidiera.

Sobre la experiencia detrabajar con actores jóvenes, entre los que se encuentran Vadhir Derbez y Fernanda Castillo , confesó que lo más le gustó y la ayudó a superar su miedo por la brecha generacional "fue que cuando estuvimos ahí [en el set] me di cuenta que todos son muy lindos y que no debo temer a trabajar con jóvenes”, aseguró la viuda de Roberto Gómez Bolaños, alias 'Chespirito'.

"Me habría dicho: '¡Adelante, tú puedes!'. Y si hubiera estado sano habría estado feliz de acompañarme. Enfermo, bueno, la que habría sufrido hubiera sido yo como sufría cuando me iba a Nueva York a hacer mi obra, porque lo dejaba solo y sentía una gran preocupación. Pensaba: '¿Lo cuidarán bien, no lo cuidarán bien, qué pasará? ¡Que no se ponga delicado!. ¡Eso era angustioso!", finalizó la actriz.