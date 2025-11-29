¿De qué murió el hijo de 5 años del exfutbolista Fernando Navarro? Lo que se sabe del funeral

Video Muere bebé de famosa ‘influencer’: comparten tristes fotos de la pequeña

El exfutbolista mexicano, Fernando Navarro, está de luto por la muerte de su pequeño hijo Emilio, de 5 años, quien perdió la vida la mañana del 28 de noviembre, según informaron el Club León y medios mexicanos como ABC Noticias.

¿De qué murió el hijo de Fernando Navarro?

PUBLICIDAD

En agosto de 2025, Emilio Navarro Canales fue diagnosticado con falla hepática fulminante, lo que derivó en una campaña de donaciones de fondos mediante GoFundMe, lo que permitió recaudar más de 2 millones de pesos, equivalente a 109 mil dólares.

El dinero sirvió para costear los gastos del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre con urgencia.

En octubre, tras más de 70 días internado, Emilio fue dado de alta, sin embargo, semanas después enfrentó complicaciones que su cuerpo finalmente no soportó.

El funeral del hijo de Fernando Navarro

De acuerdo con datos de la agencia funeraria Gayosso de la Ciudad de México, el velorio del pequeño Emilio comenzó la tarde del 28 de noviembre y terminará a las 11 de la mañana del sábado 29.

Según la información del lugar, no hubo "servicio ceremonial" y los restos del pequeño serán cremados.

Fernando Navarro, su esposa Sofía Aranda y sus dos hijos Alonso (izquierda) y Emilio (derecha). Imagen Fernando Navarro/Instagram

¿Quién es Fernando Navarro?

Fernando Navarro Morán, de 36 años, es un exfutbolista mexicano que jugó en la posición de mediocampista.

Debutó en el Club Atlante en 2008, pero también fue parte de las filas de otros equipos como Tigres UANL, Pachuca, Club León, Toluca y Puebla, donde se retiró en 2025.