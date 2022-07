"¡Arriba los corazones!": así nació la famosa frase de Fernando del Solar

En julio de 2012, Fernando del Solar fue diagnosticado con cáncer linfático (una enfermedad también conocida como linfoma de Hodgkin, que se origina en los glóbulos blancos) y desde entonces sufrió varias complicaciones de salud que lo llevaron a ser hospitalizado.

Sin embargo, el exconductor de ‘Hoy’ se mantuvo optimista y realizó diversos proyectos en los años siguientes, uno de ellos incluyó su característica frase “¡Arriba los corazones!”.

El origen de la frase "Arriba los corazones" de Fernando del Solar

"¡Arriba los corazones!" nació al inició de la década del 2010 y era la forma con la que el conductor solía saludar a sus seguidores en su cuenta de Twitter y durante su trabajo en la televisión. Prueba de lo anterior es el mensaje que Fer (como lo llaman sus amigos y fans) posteó el 14 de febrero de 2013.

“Arriba los corazones y abajo los calzones. A disfrutar de la vida y del amor. Muchas felicidades a todos. Por lo pronto amanecí con moño”, apuntó.



“Por ese ánimo, Fer”, “Te extraño en la tele”, “Un abrazo”, “Igual para ti”, “Qué chistoso” y “A disfrutar de la vida” fueron algunos de los comentarios que los internautas dejaron al pie de la publicación.

Fernando del Solar escribió el libro ‘¡Arriba los corazones!’

Con el paso del tiempo, la frase se convirtió en un emblema del artista argentino. Al respecto, Del Solar publicó el 24 de abril de 2018 el libro ‘¡Arriba los corazones!’, en el que relató el complicado proceso que vivió tras ser diagnosticado con cáncer.



En una entrevista para ‘De primera mano’ el 6 de marzo de 2018, el presentador reveló algunos detalles de su publicación y admitió que “lo ayudó a sanar”.

“Perdí mi salud, a mi esposa, a mi abuela que era como mi segunda mamá, perdí el trabajo, perdí la fe. Como que todo en lo que yo creía se desbarata todo y a partir de ahí toco fondo, entonces me la paso muy mal, pierdo todas las esperanzas y aquí cuento cada una de las etapas. Entonces, el poder ponerla en un libro me ayudó como a encontrarle un orden o a poder aterrizar toda esta locura interior que traía y me ayudó a sanar”, aseveró en ese entonces.



En su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 400 mil seguidores, la primera frase que Fernando del Solar escogió para su descripción fue “¡Arriba los corazones!”, que también escribió en más de una ocasión al pie de sus posteos.

Por ejemplo, el 4 de mayo de 2022 compartió un divertido video con su esposa Anna Ferro, en el que pasan un “romántico momento” y su particular saludo no podía faltar.

“Ya es miércoles. ¡Arriba los corazones!”, se lee al final de la descripción en la que usuarios de Internet señalaron su cariño hacia el actor.

Fernando del Solar fue conferencista

Además de su trabajo en la pantalla chica, el conductor de ‘Venga la alegría’ se desempeñó como conferencista y en sus discursos invitaba a su público a vivir con plenitud.

Tras la lamentable noticia de la muerte de Fernando del Solar, usuarios de Internet recuperaron uno de los mensajes que dijo durante una charla con Yordi Rosado el 21 de febrero de 2018.

“Estar vivo, valga la redundancia. Hoy te puedo decir que, porque dice ‘la muerte como reafirmación de la vida’ (su libro), a qué me refiero, la muerte debe de encontrarnos vivos, Yordi, sentía que el Fer que estaba antes estaba dormido; el Fer que está ahora frente a ti platicando con ustedes está despierto. Hoy cuando estoy con mis hijos los abrazo, los beso, apapacho, los huelo”, comentó.

Así era la relación de Fernando del Solar con sus hijos

En 2008, el conductor comenzó una relación con la también presentadora Ingrid Coronado, como fruto de la que nacieron Luciano y Paolo.

Aunque las celebridades pusieron fin a su romance en 2015, el artista compartía tiernos momentos junto a sus pequeños. El 27 de febrero de 2021, presumió una instantánea junto a sus nenas, la cual acompañó con la descripción “Qué bonitos son los sábados en familia. Arriba los corazones”.