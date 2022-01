8 celebridades confesaron cuál fue su peor cita: Ariana Grande terminó con sangre en la nariz

Las primeras citas suelen ser emocionantes y llenas de momentos románticos; sin embargo, para estas celebridades fue todo lo contrario. Conoce sus historias a detalle.

Camila Cabello

Antes de tener una relación con Shawn Mendes, la cantante de raíces latinas declaró a la revista 'People' que un chico la invitó a ir al cine, pero no le aclaró qué película verían.

Al llegar Camila se percató de que se trataba de una cinta de terror, lo cual hizo que tuviera mucho miedo y, por ende, no disfruto para nada ese momento.

"Creo que pensó que iba a ser súper lindo y que haría movimientos porque estaba asustada. Pero en este lugar podías acostarte y había mantas. Literalmente solo tenía la manta sobre mi cabeza todo el tiempo".

Robert Pattinson

Pattinson no es una persona que hable de manera constante sobre su vida personal, pero en 2009 reveló que tuvo una cita con una fan que lo acosó y, como era de esperarse, todo terminó de una manera incómoda por un comentario que hizo el actor.

Tuve un acosadora mientras filmaba una película en España el año pasado. Se quedó fuera de mi apartamento todos los días durante semanas, todo el día, todos los días. Estaba tan aburrido, salí y cené con ella. Me quejé de todo en mi vida y ella nunca volvió", fue lo que declaró a la revista Crème Magazine.

Emma Watson

Emma es considerada una de las mujeres más bellas del cine; sin embargo, tuvo una experiencia fatal al salir con un hombre vanidoso que tenía ideas gordofóbicas, lo cual no le agradó en lo absoluto, así lo explicó para la revista 'People'.

"La peor cita en la que he estado fue con un chico que me dijo que no podía ser amigo de personas gordas o de alguien que no fuera atractivo. Rápidamente me di cuenta de que estaba loco".

Justin Bieber

Como muchos adolescentes, el cantante tuvo sus primeras citas entre los 15 y 16 años, pero no todas resultaron como esperaba. En una ocasión, lejos de ser una velada perfecta, un pequeño accidente fue el detonante para que la chica con la que salió considerara esa su primera y última cita con él.

"Llevé a una chica a una primera cita a un restaurante italiano y derramé espagueti sobre ella. Fue terrible y vergonzoso. Nunca volvió a salir conmigo", le dijo a la revista 'Girl's Life'.

Thalía

La actriz y cantante más de 20 años de casada con el productor Tommy Mottola. Aunque en redes sociales muestra lo enamorados que están, confesó que no todo ha sido color de rosa, pues en su aniversario de bodas número 17 pasó un mal momento.

La protagonista de 'Marimar' dijo que fueron a un restaurante a celebrar; sin embargo, tanto la comida como el lugar "fueron horribles". Si bien lo tomó con humor, no se salvó de tener una mala cita al salir con su esposo en una fecha especial.

Cargando Video... “Gracias por amarme tanto”: con romántico mensaje, Thalía celebró 21 años de matrimonio con Tommy Mottola

Dylan Sprouse

Una de las reacciones más normales cuando alguien está nervioso es comenzar a sudar y Dylan Spouse, no pudo evitar hacerlo de manera excesiva en una primera cita, lo cual no pudo ocultar muy bien, así lo comentó a la revista Elle.

"Soy un tipo muy sudoroso. Una vez decidí usar una camisa verde claro para una cita y tenía sudor en las axilas básicamente hacia abajo, porque estaba muy nervioso, hasta la cintura. Todos con los que he tenido una cita dirían: 'Esa fue mi cita'".

Natalia Téllez

Dentro del programa 'Netas Divinas' la conductora explicó que su peor cita fue con el "crush más grande de su vida", y a pesar de no haber dicho su nombre, relató que salieron a un bar y ella comenzó a tomar alcohol, lo cual provocó que comenzará a sentirse mal.

Expresó que ambos irían a cenar a su casa, pero a final todo terminó de una manera bastante confusa.

"La cita va súper bien, quiere alargarla, yo creo que le daba lástima…Vamos caminando y me da un beso… era el beso de la muerte, se separó de mí y me sentía mareada. Llegamos a mi casa, él entró al baño y cuando él estaba en el baño yo empecé a vomitar. Me gustaba tanto y él, estuvo toda la noche. Yo muy mal y de verdad era el crush de la vida…".

Ariana Grande

Quizá una de las peores citas de la lista es la de Ariana Grande, ya que pasó un momento incómodo en una situación que debía ser romántica y terminó por confundir a sus amigos.

"Hace unos años, estaba en una cita y cuando nos estábamos besando, de repente tuve la peor hemorragia nasal. Regresamos a su auto para solucionarlo y, al mismo tiempo, mis amigos pasaron y me vieron sangrando, pensaron que yo estaba siendo asesinada", así lo esclareció al portal CelebsNow .