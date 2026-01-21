Acuario Famosos Acuario que cumplen años hoy 21 de enero Hoy 21 de enero es el cumpleaños de estos famosos del signo Acuario. Descubre de quiénes se trata y cómo los astros definen su personalidad.

En este 21 de enero de 2026, bajo la influencia del signo de Acuario, conocido por su originalidad y su espíritu innovador, celebramos el cumpleaños de varias figuras que han dejado una huella imborrable en la televisión y el mundo de las telenovelas, recordándonos que cada año trae consigo nuevas oportunidades y reflexiones.

Alejandro Speitzer

<a href="https://www.univision.com/temas/alejandro-speitzer">Alejandro Speitzer</a> es un destacado actor mexicano, conocido por su talento en la televisión. Su carrera despegó con papeles en producciones como Esperanza del Corazón y Mentir Para Vivir.

En 2017, participó en la película 'Me Gusta, Pero me Asusta', consolidando su presencia en la industria. En 2020, ha protagonizó la exitosa serie de Netflix Oscuro Deseo y fue parte del elenco de Alguien Tiene que Morir.

Speitzer comenzó su trayectoria actoral en la adolescencia, debutando como Rayito en la miniserie Rayito de Luz en el año 2000. Su dedicación y pasión por la actuación reflejan su naturaleza creativa, típica de su signo zodiacal.

En 2002, participó en un episodio de la Teletón y en 2019 se unió al elenco de la segunda temporada de La Reina del Sur, ampliando su versatilidad como actor.

En su vida personal, su hermano Carlos Speitzer también sigue una carrera en la actuación. De 2019 y hasta 2021, mantuvo una relación con la actriz Ester Expósito.

Además, ha compartido pantalla con Maite Perroni en Oscuro Deseo, fortaleciendo su reputación en el ámbito del entretenimiento. Su trayectoria sigue en ascenso, consolidándose como una figura influyente en la televisión latina.

Joana Benedek

Reconocida por su talento en las telenovelas, Joana Benedek ha dejado una huella en la televisión mexicana. Su papel en ´´Amigas y Rivales' le valió una nominación a los premios TVyNovelas, consolidando su carrera.

Joana también es conocida por interpretar a la antagonista Rosalía Álamo en "Pecado de Amor". Su versatilidad la ha llevado a participar en producciones como "Piel", "Mujeres Engañadas" y "Hasta Que El Dinero Nos Separe".

Originaria de Bucarest, Rumania, hizo su debut en 1989 con "Rubí Rebelde". Antes de alcanzar la fama, trabajó en Venezuela y México, donde se estableció como una figura destacada.

En los años 90, modeló para un distribuidor de cosméticos en Nueva York, mostrando su faceta como modelo. Su signo zodiacal, Libra, refleja su equilibrio y armonía en su vida profesional y personal.