Famosos que cumplen años hoy 20 de enero y son Acuario

Lorenzo Lamas

Lorenzo Lamas es un reconocido actor de televisión, famoso por sus papeles en series como Falcon Crest, Renegade y The Bold and the Beautiful. Su carrera despegó tras una pequeña participación en la película clásica Grease (1978). Además de su éxito en la actuación, Lamas brilló en la telerealidad con el programa Leave It to Lamas. Como buen Aries, su personalidad enérgica y decidida ha sido clave en su trayectoria. En su vida personal, se casó con su quinta esposa, Shawna Craig, en 2011 y es padre de seis hijos. También es conocido por ser el hijastro de la actriz Arlene Dahl.