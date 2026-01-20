Famosos que cumplen años hoy 20 de enero y son Acuario
Hoy celebramos el cumpleaños de varias estrellas del mundo del espectáculo que han dejado huella en la industria
Lorenzo Lamas
Lorenzo Lamas es un reconocido actor de televisión, famoso por sus papeles en series como Falcon Crest, Renegade y The Bold and the Beautiful. Su carrera despegó tras una pequeña participación en la película clásica Grease (1978). Además de su éxito en la actuación, Lamas brilló en la telerealidad con el programa Leave It to Lamas. Como buen Aries, su personalidad enérgica y decidida ha sido clave en su trayectoria. En su vida personal, se casó con su quinta esposa, Shawna Craig, en 2011 y es padre de seis hijos. También es conocido por ser el hijastro de la actriz Arlene Dahl.
Evan Peters
Reconocido por su versatilidad actoral, Evan Peters es un destacado actor estadounidense. Nació en St. Louis, Missouri y ha ganado reconocimiento por sus papeles en series como "American Horror Story" y "WandaVision".
Su talento le ha valido múltiples nominaciones y premios en la industria del entretenimiento. Como Géminis, su curiosidad y adaptabilidad se reflejan en la diversidad de personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera.