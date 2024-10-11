Estas famosas sí son buenas suegras, pues son cero metiches (queremos una así)

Video Victoria Ruffo confesó cómo se siente en su rol de suegra, la esposa de José Eduardo opinó

Hay algunas suegras que son muy buenas, pero hay otras que solo “hacen la vida de cuadritos”. Ni los famosos se libran de ellas, e incluso a algunas celebridades les ha tocado tomar este papel. Pero en lugar de ser incómodas, las siguentes estrellas han demostrado que son las suegras que todos quisiéramos tener:

Victoria Ruffo, suegra de Paola Dalay

Desde 2019 José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, ha mantenido una relación sentimental con la influencer Paola Dalay.

Aunque Victoria Ruffo ha confesado que es “malísima” como suegra, la verdad es que es todo lo contrario: se entromete lo menos posible en la relación de su hijo, y muestra el apoyo necesario a la pareja cuando se lo solicitan:

“Yo soy malísima, soy malísima. Bueno, no, creo que soy buenísima, trato de entrometerme lo menos posible. Pues de que si me piden un consejo darlo pero si no no, o sea, no creo que sea tan mala”



La propia Paola Dalay ha dado su veredicto sobre el tema. Ella dijo que su suegra “es muy linda y muy respetuosa”, y que “no se mete de más”. Además, Paola hizo especial énfasis en que Victoria Ruffo es una abuela muy consentidora con su nieta Tessa.

Victoria Ruffo y Paola Dalay Imagen Paola Dalay Instagram (@paodalay_2203)

Maribel Guardia, suegra de Imelda Garza



Luego de la muerte de Julián Figueroa en abril de 2023, Maribel Guardia ha sido la mejor suegra con su nuera, Imelda Garza Tuñón.

En lugar de distanciarse y poner espacio de por medio después de la tragedia, suegra y nuera se han acercado como nunca, sobre todo por el bienestar del pequeño José Julián, hijo de Imelda y Julián Figueroa.

Maribel Guardia ha confesado que Imelda siempre está en sus oraciones, y que siempre pide a Dios por el bienestar de su nuera. Y eso sin mencionar que la actriz ha expresado su apoyo a Imelda en caso de que vuelva a encontrar el amor:

“Entiendo perfectamente que ella tiene que hacer su vida, que está joven, que es bella. La vida continúa, que Dios la acompañe, ojalá. Lo que le pido a Dios es que le toque un buen hombre, porque el hombre que le toque le va a tocar a mi nieto también”

Maribel Guardia e Imelda Tuñón recuerdan con amor a Julián Figueroa. Imagen Maribel Guardia Instagram / Mezcalent

Erika Buenfil, la suegra que todos quisiéramos



El hijo de Erika Buenfil, Nicolás, ya tiene 19 años, y por ello la actriz se está preparando para el momento en el que la llamen suegra.

A través de una entrevista con TVyNovelas, Erika Buenfil reveló que ella “será muy buena suegra”, y que la pareja de su hijo “tendrá una amiga” en ella.

Erika confesó que una de las razones por las que quiere ser una buena suegra es porque se quedó con ganas de tener una niña: “ahí me voy a ir de cabeza”. Eso sí, la actriz dijo que el trato con su nuera dependerá en gran medida de cómo trate a su hijo, quien es su prioridad:

“Eso será si (ella) lo cuida y lo quiere, si no, que no espere demasiado de mí”

Nicolás es el único hijo de Erika Buenfil. Imagen Instagram Erika Buenfil

Carmen Lozano, exsuegra de Adamari López



A pesar de que Adamari López se separó de Toni Costa a finales de mayo de 2021, ella aún mantiene una buena relación con su exsuegra, Carmen Lozano.

Adamari reveló en su podcast ‘Ada y Chiqui De Show’ que Carmen es una gran abuela con su hija Alaïa, y que su relación está llena de respeto:

Hemos llegado a entendernos y a respetarnos mucho, y creo que ha ido funcionando muy bien la relación. Hoy día, nos seguimos diciendo las cosas como las pensamos porque ninguna de las dos cambia tampoco, con el respeto que nos tenemos, pero entendemos que esta relación va a ser para toda la vida.