Exnovia de Lisardo dice que no puede dormir tras la presunta violencia que sufrió con él

"Lisardo y yo comenzamos nuestra relación hace dos años y medio, todo marchaba muy bien, teníamos una convivencia increíble, es lo que puedo decir, pero este fin de semana él me mostró algo que nunca creí que fuera a hacer eso. Me entero, veo, escucho que está hablando con otras mujeres, y yo le comenté que yo no quería eso, que yo me iba a ir de ahí, porque yo vivía en su casa, me retuvo, se acercó a mí, me dijo que no, y cuando yo le dije 'que yo ya no quiero estar contigo', se me avienta encima y me empieza a agredir", contó Pamela Rodríguez.