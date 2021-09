Lisardo no cree que Lisset lo haya acusado de no dar para la manutención de su hija

Agregó que la niña y su padre mantienen una excelente relación y ella le guarda mucho cariño a su expareja: " No me quiero pelear con Lisardo, lo quiero mucho y cada quién tiene sus broncas con su dinero, mientras María me tenga a mí, no le va a faltar nada. Ella construye su relación con su papá como ella quiera, nadie se mete. Yo jamás me voy a pelear con nadie por dinero y afortunadamente no me falta el trabajo", sentenció ante la prensa.