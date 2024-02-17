Eva Cedeño estuvo en peligro de muerte en África: narra que le salvaron la vida dos veces

Video Eva Cedeño estuvo a punto de sufrir un terrible accidente en el Monte Kilimanjaro

Eva Cedeño recientemente cumplió un reto personal al aventurarse a conquistar la cima del Monte Kilimanjaro, montaña que se sitúa en Tanzania. Sin embargo, estuvo en peligro de muerte por un accidente provocado por las inclemencias del clima.

La villana de Cabo, telenovela que puedes ver en ViX, viajó al país africano para ofrecer "cada pasito" por la mejora de salud de su madre, quien nuevamente padece cáncer.

A través de Instagram ha estado compartiendo momentos de la experiencia y fue con un video que narró cómo estuvo en peligro cuando la casa de campaña en donde descansaba voló por las fuertes ráfagas de viento.

"Yo estaba dormida porque nos teníamos que dormir temprano porque a las 11 de la noche nos tenemos que salir, de repente siento que se vuela la carpa y doy vuelta en la cama y dije 'bueno, ya me caí y ya', resulta que no. Ya todos acomodaron mi carpa, todo adentro es una licuadora. Gracias a Dios estaba Nanito que me ayudó, me rescató porque yo estaba abajo entre las cosas", narró.

El clip fue acompañado de un texto en el que dio más detalles de lo que sucedió: "En nuestro camp habíamos instalado nuestras tiendas/carpas, el horario para ir a dormir era aproximadamente a las 6 pm para a las 11 de la noche empezar a subir… Yo ya estaba acostada, casi dormida, estaba muy cansada por el 'hike' de ese día y de repente siento como me caigo del catre, mi maleta y mi mochila empiezan a dar vueltas como una licuadora. Cuando me logro detener de una piedra de abajo de mi tienda llega nano y sin pensarla abre el cierre de la tienda y me saca rápido".

La actriz confesó que temió perder la vida: "Nano, sigo sin saber cómo agradecerte lo que hiciste por mí, sin pensarlo, sin planearlo, sin saber que era yo… abriste inmediatamente la tienda y me sacaste de ahí (…) Mi miedo era morirme en el Kili o ni siquiera lograrlo. Estuve a nada y estuviste ahí. Gracias infinitas. Eres un ser de amor y mucha luz".

Eva Cedeño en peligro al volar su casa de campaña y presentó a Nanito, quien la salvó. Imagen Eva Cedeño/Instagram

Eva Cedeño subió el Kilimanjaro

El Kilimanjaro es la "montaña independiente más alta del mundo", la cual está formada por tres volcanes inactivos que, según los expertos, aunque no es tarea fácil, es considerada una de las más sencillas para conquistar porque "no se necesitan conocimientos de alpinismo", pues se llegar hasta la cima haciendo senderismo, explica el portal El Kilimanjaro.

La actriz mexicana logró la experiencia durante siete días de agotantes caminatas en las que tuvo altibajos, pues además de enfrentarse al trabajo físico, también tuvo momentos vulnerables, así lo compartió en uno de los videos que compartió entre lágrimas.

"Ya estamos en el quinto campamento, día cinco de siete. Siento muchas cosas, entre miedo, ansiedad, impotencia, satisfacción, emoción, nervios, mucho amor por lo que estoy haciendo, estoy aprendiendo mucho de todos. Emocionalmente no fue un viaje que empezara en paz, pero esta montaña me está regalando muchas cosas y por increíble que parezca sería mi primera cumbre, entonces siento muchas cosas".

En otra de sus publicaciones confesó que estuvo a punto de rendirse y pedir que helicóptero de emergencia que la recogiera, sin embargo, logró superar la situación.

Eva Cedeño rumbo a la cima. Imagen Eva Cedeño/Instagram

También compartió una serie de imágenes en donde muestra que logró su objetivo y agradeció a todos los que la apoyaron para que esto fuera posible. Además, dedicó la experiencia a su madre, quien atraviesa por un cuadro de cáncer.

"Sigo sin poderlo creer. Siento el pecho lleno, pero al mismo tiempo sin poder todavía respirar y dejar caer todos esos '20s' que me faltan. Llegué con el corazón triste y la cabeza llena de miedos y frustración. Mucho enojo porque mi mamá vuelve a pasar un proceso de cáncer. (A ella no le gusta que 'pobrecita' porque está segura que de esta salimos una vez más). Ma, cada pasito hasta ese lugar fue ofrecido por tu salud perfecta, y como tú dijiste 'ojalá que de tan arriba Dios escuche mejor'. Te amo".

"¡Nano me salvaste la vida! Y podría decir que dos veces. Gracias infinitas por el corazón tan bonito que tienes. Gracias a todos los que me acompañaron en el camino previo a este gran logro en mi corazón. Pa, gracias por creer en mí", es parte del mensaje de la actriz.