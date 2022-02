La razón por la que Eugenio Derbez no irá a los Oscar 2022, aunque está nominado por 'CODA'

Este 8 de febrero se dieron a conocer las nominaciones para los Premios Oscar 2022 y en la lista se encuentran películas como ‘ Don’t Look Up’, ‘ Nightmare Alley’ y ‘ CODA: Señales del corazón’, la cual está encabezada por Eugenio Derbez.

Tras varios rumores y una larga espera, la cinta de Eugenio Derbez fue nominada al Oscar por Mejor Película y, como era de esperarse, el histrión mexicano compartió la noticia en su perfil de Instagram.

Así celebró Eugenio Derbez la nominación de la cinta ‘CODA’ al Oscar

En sus redes sociales el histrión, de 60 años, compartió un video en el que se puede observar su felicidad al escuchar que la película ‘CODA: Señales del corazón’ tiene tres nominaciones a premios.

Además, en entrevista para ‘Hoy’ el comediante señaló que se encuentra “muy contento” por el buen recibimiento que ha tenido el filme.

“Muy contento, me levanté hoy en la mañana (a las 5 de la mañana) porque nos pusimos de acuerdo junto con todos los actores de ‘CODA’ y la directora (...) con la maravillosa noticia de que tenemos tres nominaciones: Mejor Actor de Reparto, Mejor Guión Adaptado y el premio mayor que es Mejor Película”, puntualizó el protagonista de ‘No se aceptan devoluciones’.

¿Por qué Eugenio Derbez no asistirá a los Oscar 2022?

A pesar de que el esposo de Alessandra Rosaldo está nominado a los Oscar 2022 por la producción ‘CODA: Señales del corazón’, Eugenio reveló que no podrá asistir a la entrega de galardones que se llevará a cabo el 27 de marzo.

“No voy a poder en esta ocasión, justamente porque estoy filmando una película y me invitaron, pero se me conflictúa con la filmación y es una película que no se puede mover a otra fecha. Desgraciadamente voy a poder estar ahí físicamente porque voy a estar filmando, pero estaré ahí de corazón”, comentó el actor.

¿De qué trata la cinta ‘CODA’ protagonizada por Eugenio Derbez?

El filme narra la historia de Ruby Rossy, una joven de 17 años que divide su vida entre sus obligaciones y ayudar a su familia sordomuda. No obstante, todo cambia cuando su maestro de música, Bernardo Villalobos (interpretado por Eugenio Derbez) descubre que tiene un gran talento para cantar.

“Es una historia muy universal, el hecho de darle voz a la comunidad sorda a nivel mundial y aparte con un latino o un mexicano incluido creo que es una película perfecta para cubrir la cuota de diversidad y de inclusión”, señaló Derbez.