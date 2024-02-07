Él es Cristian, el hijo de Enrique Rocha que tal vez no conocías

Video El hijo y el nieto de Enrique Rocha hablan del legado de amor que les dejó tras su muerte

Uno de los actores más destacados de las telenovelas fue Enrique Rocha, quien murió el 7 de noviembre de 2021 por causas naturales. Aunque es poco lo que se conoce sobre su vida familiar, se sabe que el actor tiene un hijo que es igual de famoso que él.

En 1980, el originario de Silao, Guanajuato, se casó por tercera y última vez con Patricia Campos, una escultora con quien procreó a su único hijo, Cristian Rocha.

El vástago del histrión creció en los foros de televisión y, aunque no siguió los pasos de su papá en la actuación, sí estudió comunicación y luego se desenvolvió en la rama de la publicidad.

Cristian Rocha es el único hijo del fallecido actor Enrique Rocha. Imagen Cristian Rocha / Linkedln



“Cuando era chiquito me llevaba a Televisa y era insoportable estar ahí sentado; ver cómo repetían y repetían… Él también me cuidó de eso… al final me decía, ‘ni te metas ahí, a mí me ha ido bien, pero no es un mundo en el cual te va a gustar brillar’”, declaró el creativo en el canal de YouTube de Oso Trava a finales de enero pasado.

“Con forme empecé a crecer, empecé a juzgar (…) ahí vi que lo que realmente me gustaba era toda la parte de atrás, toda la parte de dirección, de producción. Incluso, estudié comunicación para ser director”, agregó.

¿Quién es Cristian, hijo de Enrique Rocha?

Antes de convertirse en socio fundador y Chief Creative Officer and Partner de Made México (una famosa agencia de publicidad independiente), Cristian Rocha trabajó para DDB, Saatchi & Saatchi, LOWE y Z publicidad.

Su trabajo lo ha hecho acreedor de numerosos premios en diferentes festivales de creatividad como Cannes Lions, One Show, FEPI, El Sol de Bilbao, Wave Festival, El Ojo de Iberoamérica, FIAP, Clio, IAB, Effie y El Círculo de Oro de México.

Asimismo, ha fungido como juez de estos festivales en varias ocasiones y su empresa Made ha sido nombra como la mejor de México en seis ocasiones.

Cristian es socio fundador de la agencia Made México. Imagen YouTube / TelevisaUnivision

Su relación con el actor

Pese a que Enrique Rocha siempre mantuvo su vida familiar lejos de los reflectores, Cristian contó al asesor de tecnología que tenía muy buena relación con su padre, a quien veía “semanalmente” o “quincenalmente”.

“Era muy interesante observar cómo el malo de la telenovela podía llegar a ser la persona más amable contigo, con las personas; él me enseñó, y es con lo que más me quedo, a ser una mejor persona”, aseveró.

“Su papel siempre era el malo y en la vida real era un pan de Dios. Nunca fue una persona subidita, siempre fue muy terrenal. Como papá, estuvo muy cerca, independientemente de que se divorció de mi mamá cuando yo tenía 2 años. Fue una persona honorable y acabamos siendo los mejores amigos”, continuó.

La inesperada muerte de su padre

Enrique Rocha tuvo la “muerte de los justos” el 7 de noviembre de 2021 a los 81 años. El actor de ‘Rebelde’ (telenovela que puedes ver en ViX), ‘El privilegio de amar’, ‘La mentira’ y ‘Me declaro culpable’ falleció mientras dormía por causas naturales.

Al respecto, Cristian Rocha aseguró que la muerte de su padre fue un impacto para él, pues de la noche a la mañana su papá se había ido sin decir adiós.