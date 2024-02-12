Ex de Enrique Peña Nieto responde si él es violento como se especula lo fue con Angélica Rivera

Tania Ruiz habló sobre su reciente ruptura con Enrique Peña Nieto y además respondió sobre los rumores de supuesta violencia del expresidente contra Angélica Rivera.

Tras su divorcio en 2019, se especuló que el exmandatario mexicano le habría sido infiel a Angélica Rivera y que supuestamente había sufrido violencia por parte de él. Estas versiones cobraron fuerza en el verano de 2021.

Tania Ruiz responde si Peña Nieto fue violento con ella

La modelo fue entrevistada en el aeropuerto de la Ciudad de México y ahí se le cuestionó de manera directa si el político mexicano es violento como se especula.

" Cero, la verdad es que creo que la gente ve mucho lo de afuera o puede dejarse llevarse por información que no conocen y 'el qué dirán'", dijo en declaraciones presentadas en Despierta América este lunes 12 de febrero.

"Yo creo que es la experiencia de cada persona y lo que le toca vivir", advirtió, "yo te puedo decir que (no hubo) ninguna agresión y tengo más bien muchas cosas qué agradecer".

Tania Ruiz no abordó el asunto de la versión que ha existido por varios años acerca de la supuesta violencia que vivió 'La Gaviota' cuando estuvo casada con él de 2010 a 2019.

Lo que sí se le cuestionó fue acerca de la versión que existe de que ella fue 'la tercera en discordia' entre el expresidente y la famosa actriz.

" No quiero hablar del tema, yo respeto mucho las exrelaciones y yo creo que eso ya ni siquiera me incumbe ni hablar del pasado ni no de lo que se vivió", aseguró.

"A raíz de lo que me tocó vivir, yo siempre le deseo el bien a todos", agregó.

"Hay cosas que en la vida personal y privada son personales", comentó para zanjar el tema.

En febrero de 2022, Cynthia Klitbo, una de las amigas más cercanas a Angélica Rivera, dijo en entrevista con la periodista Inés Moreno que Enrique Peña Nieto supuestamente sí le fue infiel a la actriz.

" Que te pinten el cuerno siendo primera dama, mi reina, qué más quieres, porque eso ya estaba pasando desde antes. Lo que pasa es que Angélica dijo: 'Termino mi posición de primera dama hasta el último día del sexenio'. Será muy el señor presidente, pero eso no le da derecho a herir a su mujer, menos con la sobrina de la mejor amiga", confesó la actriz.

Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto mantuvieron un romance durante casi 4 años y se especuló que tras la separación, dada a conocer en enero de 2023, él cayó en depresión.

"Yo siempre que he hablado con él siempre ha sido para puras cosas buenas", contestó la potosina de 36 años.

Sofía Castro ya había hablado sobre la supuesta violencia que vivió su madre

A finales de julio de 2021, cuando el rumor estaba álgido en algunos medios y redes sociales, Sofía Castro fue cuestionada sobre la presunta violencia que vivió su famosa madre al lado de Enrique Peña Nieto.

"Para nada, no fue así, cero", aseguró en una entrevista para 'Venga la alegría'.

"A mí no me gusta hablar de la vida de mis hermanas, ni de la vida de mi mamá porque no se me hace correcto", agregó para no ahondar más sobre el tema.