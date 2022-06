Elliot Page mostró su transición en la portada de una revista: sus fans lo llenaron de cariño

El 1 de diciembre de 2020, el artista recordado por su protagónico en la película ‘Juno’ anunció a través de su cuenta de Instagram que es un hombre transgénero y responde al nombre de Elliot Page.

“(...) Me siento afortunado de estar escribiendo esto, de estar aquí. De haber llegado a este lugar en mi vida”, dijo el intérprete al inicio de su mensaje, en el que también señaló el “miedo” que sentía debido al “odio”, “las bromas” y “la violencia” en contra de las personas trans.

Así fue la primera vez que Elliot Page posó tras hacerse la mastectomía

Luego de su anuncio el actor mantuvo un bajo perfil en redes sociales, pero el 24 de mayo de 2021 publicó una fotografía en la que aparece sin playera. En la instantánea, Page lució su torso por primera vez tras someterse a una mastectomía.

“Los primeros shorts para nadar de un baby trans”, escribió el famoso al pie del retrato, que en ese entonces alcanzó los más de tres millones de 'me gusta'.

El actor

Elliot Page posó para una revista y mostró su transición

Dos años después de dar a conocer que es una persona trans, Elliot Page modeló para la revista ‘Esquire’, en la que dejó ver sus músculos con una serie de fotografías que cautivaron a sus fans.

“Amo esto”, “Te ves fantástico”, “Esto es increíble”, “Icónico”, “Bravo”, “Él es el mejor”, “Fantástico”, “Qué es más icónico que esto” y “Solamente espectacular”, fueron sólo algunos de los cientos de cariñosos mensajes que Elliot recibió en las instantáneas.



En la publicación, el intérprete de 35 años reveló qué ha aprendido de su transición y admitió que “es indescriptible”, pues está empezando a parecerse a “mí mismo”.

“No puedo exagerar la mayor alegría, que es realmente verse a uno mismo. Sé que me veo diferente a los demás, pero para mí estoy empezando a parecerme a mí mismo. Es indescriptible, porque estoy como, ahí estoy. Y gracias a Dios aquí estoy”, dijo el famoso.



En uno de los retratos, le celebridad de ‘Inception’ aparece sentado en una silla y luciendo un pantalón negro y una camisa blanca que deja al descubierto sus atléticos abdominales.

“Nunca he entrenado tanto en mi vida. Hacer ejercicio siempre se sintió como un enigma, porque no se sentía bien. Caminé y fui de excursión, pero eso fue todo. La experiencia de estar en mi cuerpo ahora es tan diferente. Estoy absolutamente enganchado. La sensación de estar realmente comprometido con él, presente, empujándolo y hacerse más fuerte y ganar peso. Es emocionante. Me siento como un niño haciéndolo”, fue la declaración de Page a ‘Esquire’ sobre su aspecto físico.

Elliot Page ha conquistado importantes galas

En más de una ocasión, el histrión se ha robado la mirada de los reflectores en las red carpet de importantes eventos. Por ejemplo, en la entrega número 94 de los Oscar, que se llevó a cabo el 27 de marzo de 2022, Elliot lució un ‘smoking’ negro y posó sonriente para las cámaras.



Previamente, en septiembre de 2021, Elliot asistió a su primera alfombra roja luego de anunciar su transición, el evento se trató de la Met Gala, en la que lució un traje Balenciaga con una rosa verde en la solapa.

Cuéntanos, ¿qué te parecen las declaraciones de Elliot Page?