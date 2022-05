Elizabeth Olsen temió que el éxito de sus hermanas Mary Kate y Ashley la opacaran: así lo superó

Actualmente, Elizabeth Olsen es mundialmente conocida por su personaje de la Bruja Escarlat en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU); no obstante, ha tenido que recorrer un largo camino a la fama.

La estrella de ‘WandaVision’ comenzó su trayectoria artística cuando tenía cuatro años. En 1994 obtuvo su primera actuación en el filme ‘Aquel oeste tan divertido’, pero sólo fue un pequeño proyecto en el que sus hermanas mayores, Mary Kate y Ashley Olsen, fueron las protagonistas.



En ese entonces, las gemelas Olsen se encontraban en un punto muy importante de su carrera, esto luego de participar en la serie ‘Full House’ (1987), en la que dieron vida a la tierna Michelle Tanner. Todo esto provocó que el reconocimiento para Elizabeth no llegara rápido.

Elizabeth Olsen pensó en cambiar su nombre

En una entrevista para la revista ‘Glamour’ en 2021, la estrella de ‘Avengers: Endgame’ reveló que cuando tenía diez años pensó en cambiar su nombre por el de Elizabeth Chase.

“Durante ese tiempo pensé ‘no quiero que me asocien por alguna razón'. (...) Supongo que entendí cómo era el nepotismo intrínsecamente cuando tenía diez años. No sé si conocía la palabra, pero hay una especie de asociación de no ganar algo, que creo que me molestó a una edad temprana”, dijo.



La celebridad puntualizó que su pensamiento en ese entonces no se debía a no estar orgullosa del éxito de sus hermanas, sino a sus propias inseguridades.

“No tiene nada que ver con no sentirme orgullosa de lo que mis hermanas estaban haciendo, tenía que ver con mis propias inseguridades (...) pensé ‘voy a ser Elizabeth Chase cuando me convierta en actriz’”, señaló.

Elizabeth aprendió valiosas lecciones de sus hermanas Mary Kate y Ashley Olsen

En más de una ocasión, la intérprete de 33 años ha mencionado algunos consejos que sus hermanas le dieron cuando incursionó en el mundo del séptimo arte. Uno de ellos fue cómo “ser una persona privada”.

“Me enseñaron que puedes ser alguien privado, pero también accesible a los periodistas. (...) Es útil que aprendiera de ellas mi escala de valores”, explicó a Harper's Bazaar en 2018.



Adicionalmente, la estrella de ‘I Saw the Light’ comentó que las gemelas Olsen también le enseñaron el valor de la palabra “No” y por qué considera que es algo importante para ella.

“La palabra ‘No’ era algo que recuerdo que mis hermanas decían, sin más explicaciones, y se volvió una palabra muy empoderante y para las mujeres realmente lo es. Poder decir 'no' cuando tú no quieras es algo muy poderoso”, afirmó la actriz.

Por otro lado, en una entrevista para ‘Harper’s Bazaar UK’, en mayo de 2022, la actriz de ‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness’ comentó que, a pesar de su miedo, sus hermanas fueron una inspiración en su carrera.

“Siempre supe qué era lo que quería hacer. Tenía muchas inseguridades sobre querer hacerlo. (...) Siempre sentí esa presencia, lo que me hizo trabajar más duro y, tal vez tener un chip en mi hombro para estar demasiado preparada y disciplinada, para poder sentir que realmente me lo estoy ganando”.

Scarlet Witch el papel que le dio un gran reconocimiento a Elizabeth Olsen

Aunque la estrella ha participado en diversas producciones como ‘In the Secret’, ‘Ingrid Goes West’ y ‘Wind River’, se posicionó como una de las actrices de cine más populares gracias a su personaje de la Bruja Escarlata, el cual ha encarnado desde 2014.



Actualmente, Mary Kate y Ashley Olsen se encuentran alejadas del mundo del espectáculo e incursionaron en la moda. Por su parte, Elizabeth sigue cosechando éxitos en el séptimo arte.