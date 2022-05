¿Por qué Elizabeth Olsen y Chris Evans ya no son amigos? La actriz hizo algunas revelaciones

Lamentablemente, para el pesar de muchos fans de Marvel hoy en día casi ya no se frecuentan. La actriz no reveló la razón exacta de ello, pero ya no tener proyectos juntos en el MCU (Chris se despidió de su rol Capitán América en 2019) y ya no vivir en la misma zona, Evans reside en Boston principalmente, mientras que Olsen tiene su casa en Los Ángeles, probablemente son factores que crearon la distancia entre los dos.