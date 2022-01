El hermano de Ari Telch despareció hace 27 años: así lo recuerda el actor

Ari Telch, recordado por su rol de Alejandro Salas en ‘Mirada de mujer’, lleva más de 27 años sin saber el paradero de su hermano Jacobo Grinberg, el científico mexicano reconocido por su trabajo en el campo de la neurociencia y la unión entre esta rama y el chamanismo.

El científico y fundador de un laboratorio en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desapareció el 8 de diciembre de 1994 y desde ese día no se sabe si esta vivo, muerto, secuestrado ni qué provocó su desaparición.

Ari Telch recordó a su hermano Jacobo Grinberg



Con los años, Ari poco a poco dejó de preguntarse el paradero de su hermano, según reveló para ‘El Universal’.

“Ya no me lo preguntó, dejé de hacerlo, fue difícil porque no hubo un duelo, simple y sencillamente desapareció”.

No obstante, a pesar de lidiar con este complejo proceso, el actor se mantiene positivo ante la presencia de Jacobo “en algún lado”.

“Seguramente en algún lado andará, aunque no entendamos dónde, pero en algún lado está”.

Sin embargo, 'algún lado' no precisamente quiere decir un lugar físico en este mundo. De acuerdo con el actor, en el sitio más significativo en el que se encuentra su hermano es en la mente de las nuevas generaciones que poco a poco se acercan a su trabajo, el cual, pudo haber sido muy avanzado para la época en la que lo creó.



Ari cree que las investigaciones tan avanzadas de Jacobo, o ‘Jackie’ como le dicen en la familia de Telch, están siendo más y más conocidas por las nuevas generaciones, lo cual mantiene latente su legado y obra científica.

“Esto de las redes sociales ha permitido que se conozca más a fondo su trabajo… Me da muchísimo gusto que sus escritos trasciendan, que se conozcan y que vuelva la curiosidad por por encontrar su trabajo”.

¿Quién era Jacobo Grinberg?



En realidad, Jacobo Grinberg es el medio hermano de Ari Telch. No obstante, esto no influyó en la estrecha relación que sentía el actor con el científico.

“Lo adoro. Para mi, Jacobo fue como una imagen como paterna porque es hijo a un matrimonio previo al de mi mamá”, expresó Ari en una entrevista concedida para ‘Hoy’.



Grinberg nació 16 años antes que Ari, el 12 de diciembre de 1946. Estudió psicología en la UNAM e hizo un doctorado en neurociencias en Nueva York, EEUU. De regreso a su natal México, se distinguió por ser uno de los científicos más conocidos de la época en el estudio de la mente y la psicofisiología, una rama de la psicología también conocida como neurociencia cognitiva.

En un punto de su carrera, se adentró en el mundo del chamanismo y lo paranormal, lo cual tuvo incidencia en sus estudios de la teoría sintérgica, la cual, a grandes rasgos, propone que el cerebro interactúa con un campo informacional que algunos conocen como campo cuántico.

Tras su desaparición se abrió una carpeta especial de investigación para dar con su paradero. No obstante, actualmente, ya no se encuentra abierto su caso.