Fuerte accidente ocurre en película de Eddie Murphy: reportan varios heridos

Un grave accidente ocurrió durante las grabaciones de la película ‘The Pickup’, cinta protagonizada por Eddie Murphy y Keke Palmer.

Según reportes del sitio Deadline, el percance habría ocurrido el pasado 20 de abril, en el set de los estudios Amazon MGM, ubicados en Atlanta, Georgia. El suceso habría dejado múltiples heridos, algunos de gravedad.

Lo que se sabe del accidente en película de Eddie Murphy

Un portavoz de Amazon MGM Studios informó que el accidente ocurrió durante la grabación de una secuencia de acción, donde había escenas de riesgo.

“Todavía estamos en proceso de recopilar información sobre lo que pasó y por qué. Pero primero y más importante, nuestros buenos deseos están con los que están recuperándose del accidente”, dice el escrito citado por Deadline.

“El bienestar de todo el equipo y el reparto es nuestra prioridad, y seguiremos insistiendo en implementar las normas de seguridad más estrictas durante el rodaje. Todas las precauciones de seguridad se revisaron antes del rodaje y se controlaron durante el mismo”, se agrega.

De acuerdo con información revelada por la agencia de noticias The Associated Press, el accidente fue un choque originado por un camión que se “bloqueó” y colisionó con otro vehículo. Una fuente anónima declaró que dos miembros del equipo de producción requirieron ser hospitalizados; uno de ellos permaneció en cuidados intensivos hasta el pasado martes.

‘The Pickup’ es protagonizada por el actor Eddie Murphy y la actriz Keke Palmer. Sin embargo, en el reparto también se incluyen nombres como Pete Davidson, Eva Longoria, Andrew Dice Clay, Marshawn Lynch, entre otros. Hasta el momento no se ha revelado la identidad de los lesionados.