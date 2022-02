¿Alexa Demie miente sobre su edad? Esto es lo que sabemos de la actriz de ‘Euphoria’

‘ Euphoria’ es una de las series más populares actualmente, pues con su intensa trama ha conquistado a sus millones de seguidores. Luego de que los fans de la producción esperaran durante tres años, en enero de 2022 llegó a la plataforma de HBO la segunda temporada del drama.

La serie, que vio la luz por primera vez en 2019, está protagonizada por un exitoso elenco, el cual está conformado por celebridades como Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Angus Cloud y Alexa Demie.

‘Euphoria 2’: una serie sólo para adultos

Tan sólo un día antes de su llegada a HBO, la protagonista de la serie, Zendaya, recalcó con una publicación en sus redes sociales que ‘Euphoria’ es sólo para adultos, pues toca temas sensibles que pueden no ser aptos para cierto público.

“Quiero reiterarles a todos que ‘Euphoria’ es para audiencias maduras. Esta temporada, tal vez incluso más que la anterior, es profundamente emotiva y trata temas que pueden ser desencadenantes y difíciles de ver”, puntualizó la joven de 25 años.

Alexa Demie: la actriz con raíces mexicanas que conquista la pantalla

Si bien la producción de la plataforma de 'streaming' está llena de talentosas estrellas, Alexa Demie, que interpreta a Maddy Perez, ha llamado la atención de sus seguidores en más de una ocasión, pues con su talento e indudable belleza se ha robado el corazón de sus fans.

Aunque la también cantante se mantiene, la mayoría de las veces, hermética respecto a su vida privada, en entrevista para ‘Vogue’ habló sobre lo orgullosa que se siente de tener raíces latinas.

“Siempre me he sentido extremadamente conectada a mis raíces latinas. Me siento profundamente arraigada”, señaló la celebridad sobre su origen.

¿Cuántos años tiene Alexa?

En las últimas semanas, internet se cuestionó cuál es la verdadera edad de Demie, pues aunque en 2019 se pensaba que la famosa había nacido en 1994, luego de una ardua búsqueda, los internautas encontraron que se graduó de una preparatoria en California en 2008, por lo que actualmente tendría entre 31 y 32 años.