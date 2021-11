‘The Rock' no quiere accidentes como el de Baldwin en sus películas: esto hará para evitarlos

Luego de que Alec Baldwin disparara una pistola de utilería y asesinara a la directora de fotografía de 'Rust' por accidente, el actor Dwayne ‘The Rock’ Johnson prometió no volver a utilizar armas reales en sus películas.

Al igual que muchos, la noticia sorprendió al exluchador al enterarse de la muerte de Halyna Hutchins en el set de grabación. La tragedia le hizo replantearse el uso de armas de fuego durante el rodaje de las próximas películas a través de su compañía Seven Bucks Productions.

Hemos perdido una vida. Mi corazón está con su familia y con todos en el set. También conozco a Alec desde hace mucho tiempo.



Detalló el actor de 49 años durante el estreno de su nueva película de Netflix, la comedia 'Red Notice’, según indica la revista Variety.

No puedo hablar por nadie más, pero puedo decirles, sin ninguna ausencia de claridad, que en cualquier película que tengamos en adelante con Seven Bucks Productions, cualquier película, cualquier programa de televisión o cualquier cosa que hagamos o produzcamos, no usaremos armas reales en absoluto.

Su productora utilizará pistolas de goma y añadirá efectos especiales de armas de fuego en postproducción.

No nos preocuparemos de lo que cueste. Hay protocolos y medidas de seguridad que siempre hemos tomado en el negocio del cine y nos tomamos muy en serio. Estos sets son sets seguros, y estamos orgullosos de eso.

Los accidentes ocurren. Y cuando sucede algo de esta magnitud, tan desgarrador, creo que lo más prudente y lo más inteligente es hacer una pausa por un segundo y realmente volver a examinar cómo vas a avanzar y cómo vamos a trabajar juntos.



El caso de Alec Baldwin

Halyna Hutchins falleció el mes pasado en el set de filmación de una película en Nuevo México cuando la pistola de utilería que manejaba Baldwin se disparó. La bala golpeó a ella y al director Joel Souza, quien fue hospitalizado y posteriormente dado de alta.

A Baldwin se le entregó un arma de fuego marcada como “pistola fría”, una expresión que en la industria del cine se refiere a un objeto de utilería que se considera seguro para su uso.