Famoso periodista deportivo sufre trágica muerte de su hija de 2 años: cáncer "salió de control"

Doug Kyed, reportero deportivo del Boston Herald, anunció la trágica noticia del fallecimiento de su hija el pasado domingo 21 de enero. Hallie Kyed murió con solo 2 años.

¿Qué le pasó a la hija del periodista Doug Kyed?

La niña murió "pacíficamente mientras dormía" después de una larga batalla contra la leucemia, confirmó el reportero a través de un desgarrador mensaje en Instagram.

Según contó, tanto él como su esposa Jen estuvieron al lado de la menor cuando falleció.

Doug Kyed, famoso periodista deportivo, dio a conocer así la muerte de su hija de 2 años. Imagen Doug Kyed/Instagram



Doug Kyed, quien suele cubrir eventos de la NHL, compartió que a su hija le diagnosticaron "leucemia mieloide aguda" en abril de 2023 y se sometió a quimioterapia y a un trasplante de médula ósea.

A pesar del exitoso trasplante, el cáncer "se salió de control" y la niña recayó la semana pasada.

"Los médicos del Boston Children's Hospital hicieron todo lo posible para ayudar a Hallie, pero lamentablemente perdió la batalla contra el cáncer", escribió el comunicador.

La hija de Doug Kyed había sido diagnosticada con "leucemia mieloide aguda". Imagen Doug Kyed/Instagram



" Toda la familia pasó un tiempo especial en el hospital la semana pasada, pero teníamos esperanzas de remisión debido a lo valiente, fuerte y resistente que había sido Hallie durante toda su batalla de nueve meses contra la leucemia mieloide aguda y todas sus complicaciones", dijo Kyed.

El reportero compartió que a su hija "le encantaba pintar" y jugar con "las muñecas": además gozaba "usar el lenguaje de señas para decir 'más'".

Kyed le había dicho a su medio, el Boston Herald, que había pasado casi la mitad de sus noches en el Boston Children's Hospital desde el diagnóstico de su hija el 8 de abril de 2023.

"Mi esposa y yo hemos alternado entre cuidar a Hallie y a nuestra hija de 5 años, Olivia, en casa", contó.

Así será el funeral de la hija de Doug Kyed

La esposa de Doug Kyed anunció este martes 23 de enero que se realizará un funeral para Hallie el próximo viernes 26 de enero de 4 a 7 de la noche en la funeraria Oteri en Franklin, Massachusetts.

A Doug Kyed le sobrevive su otra hija, Olivia, de 5 años. Imagen Doug Kyed/Instagram



"Usa lo que quieras. A Hallie le encantaba el rosa y los destellos y no le importaba el negro", compartió Jen Kyed.

