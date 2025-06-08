Aseguran que 'Rey de TikTok’ habría sido detenido por ICE: alegan supuesta deportación de Khaby Lame

Video Khaby Lame, el tiktoker más seguido del mundo esconde un oscuro pasado: pasó de la ruina a ganar millones

En las últimas horas, comenzaron a circular versiones en redes sociales sobre la supuesta deportación de Khaby Lame, el popular creador de contenido conocido por sus videos humorísticos sin palabras en TikTok.

Según publicaciones de este 6 de junio hechas por el activista político Bo Loudon, 'El Rey de TikTok', como también se le conoce, supuestamente habría sido detenido en Las Vegas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Lo que se sabe sobre la supuesta deportación de Khaby Lame

Bo Loudon, quien también se identifica como colaborador de "patriotas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)", afirmó que el 'influencer' ítalo-senegalés de 25 años fue supuestamente detenido el pasado viernes 6 de junio y trasladado en custodia al Henderson Detention Center, en Nevada.

En redes sociales, compartió una supuesta captura de pantalla del sistema de búsqueda de detenidos de ICE, donde aparentemente aparece el nombre de Khaby Lame.

El activista Bo Loudon fue el primero en reportar la supuesta deportación del 'tiktoker' Khaby Lame. Imagen Bo Loudon/X y Khaby Lame/Instagram



El activista también declaró que él mismo "denunció" a Lame como un "extranjero ilegal": " Evadió impuestos y personalmente tomé medidas para que lo deportaran", escribió Loudon.

Sin embargo, el equipo de representación del famoso 'influencer' no emitió de manera inmediata alguna declaración oficial al respecto.

La autenticidad de la imagen difundida por Loudon no ha sido verificada por fuentes independientes.

Khaby Lame residiría en Italia en donde se nacionalizó ciudadano de ese país en 2022.

¿Qué dice ICE respecto a la supuesta deportación de Khaby Lame?

Este 8 de junio, France24 aseguró que ICE habría confirmado la detención de Khaby Lame.

"El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos detuvo a Seringe Khabane Lame, de 25 años, ciudadano italiano, el 6 de junio en el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas, Nevada, por violaciones migratorias", dijo la agencia gubernalmental en un comunicado a la AFP citado por France24.

Aparentemente el permiso de Khaby Lame para pemanecer en EEUU habría vencido. Imagen Getty Images



Mientras tanto, el portal de estilo de vida Men’s Journal publicó un mensaje que habría sido emitido por ICE y que fue enviado y respondido por correo electrónico.

El medio cuestionó si era cierto que la agencia había arrestado al popular 'tiktoker': "Lame ingresó a Estados Unidos el 30 de abril y se quedó más tiempo del permitido por su visa. Se le concedió la salida voluntaria el 6 de junio y ya salió del país", alegó la autoridad en la declaración enviada al medio.

¿Quién es Khaby Lame?

Khaby Lame tiene 25 años y es considerado el 'influencer' con más seguidores en TikTok, sumando una marca por arriba de los 162 millones de fans.

En mayo pasado, fue parte de las celebridades que asistieron a la prestigiosa Met Gala en la ciudad de Nueva York.

Khaby Lame en su pasada aparición en la Met Gala en mayo pasado. Imagen Getty Images



Fortune y Forbes lo han incluido en algunas de sus prestigiosas listas de las figuras públicas clave a nivel mundial.