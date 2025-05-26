Demi Lovato

Demi Lovato se casa con Jordan ‘Jutes’ Lutes: los detalles de su romántica boda

La cantante se convirtió en la esposa del músico tras más de un año comprometidos. Ella platicó sobre su vestido de novia, una pieza diseñada por Vivienne Westwood.

Por:
Dayana Alvino.

Demi Lovato y el músico Jordan ‘Jutes’ Lutes se convirtieron en marido y mujer este fin de semana, tras más de un año comprometidos.

La cantante y el compositor celebraron su romántica e íntima boda la tarde de este domingo 25 de mayo en California, de acuerdo con Vogue.

Demi Lovato se casó usando sus vestidos de novia ideales

Demi Lovato caminó hacia el altar usando un vestido de novia, en color blanco aperlado y confeccionado en satín de seda grueso, creado por Vivienne Westwood.

“Cuando pensaba [qué estilo quería], a menudo me acordaba de los diseños de Vivienne, sobre todo de cómo las siluetas realzan las curvas del cuerpo y de su uso de los corsés”, dijo ella a la revista.

Trabajando con su estilista Jill Jacobs, la actriz de 32 años complemento su ‘look’ con un velo de una sola capa hecho de tul en tono marfil.

Demi Lovato se casó usando un vestido de novia de Vivienne Westwood.
Imagen Vogue/Instagram

Para la recepción, la protagonista de ‘Camp rock’ utilizó una segunda pieza nupcial, de la misma firma, que tenía perlas rotas que caían en cascada desde el escote.

Por su parte, el cantautor, de 34 años, lució un traje de Saint Laurent con joyas de David Yurman y Spinelli Kilcollin, expone la publicación.

Demi Lovato y ‘Jutes’ disfrutaron de una preboda

La tarde del sábado, Demi Lovato y Jordan ‘Jutes’ Lutes realizaron el ensayo de su enlace, con la organizadora de eventos Mindy Weiss desempeñándose como maestra de ceremonias.

En fotografías difundidas por Daily Mail se puede apreciar a la pareja parada en medio de un altar que se coloco en un jardín.

Frente a ellos se encontraban sentadas alrededor de una docena de personas, alegadamente sus familiares y amigos más cercanos.

Tras la practica y ultimar los pormenores, los artistas y el grupo de invitados se reunió para una cena acogedora en un restaurante.

Al momento, los ahora esposos no han compartido fotografías ni videos del importante día en el que finalmente unieron sus vidas.

Lutes le pidió matrimonio a Lovato en diciembre de 2023, tras casi dos años de noviazgo, con un anillo de diamantes en forma de pera.

