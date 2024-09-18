Exreina de belleza sufre quemaduras en cuerpo y rostro tras explosión de olla: este es su estado de salud

Debbie Aflalo, quien se coronó como Miss República Dominicana Universo 2021, reapareció en redes sociales tras vivir un "traumante" momento que puso en peligro su integridad, al explotarle una olla de presión.

La modelo, de 31 años, narró "a modo de advertencia" los detalles del accidente doméstico que le provocó quemaduras de segundo grado en el cuerpo y de primero en el rostro.

"Fui víctima de una explosión de una olla de presión, que yo de verdad no se la deseo absolutamente a nadie, fue un momento muy traumante", explica al inicio del video compartido en su perfil de Instagram.

Debbie detalló que logró ver "cómo el aro de silicón de esa olla salió volando al momento de la explosión", por lo cual el agua que contenía le "cayó en la cara, en el pecho, en los brazos y en el abdomen", provocándole quemaduras graves.

Debbie Aflalo sufrió un accidente doméstico. Imagen Debbie Aflalo/Instagram

Debbie Aflalo hace recomendación

La exreina de belleza no explicó a qué se debió la explosión, pero dejó claro que " la tapa no se movió nunca, esa tapa de esa olla si se hubiese movido yo no estuviera contando esto hoy", señaló.

Aflalo recomendó a sus seguidores que no utilicen este tipo de ollas, pero de ser necesario, lo hagan con mucha cautela y precaución.

"Les sugiero que mejor no las usen y que si las van a usar tengan mucho cuidado, sálganse de la cocina, vuelvan cuando ya esté listo, apagarla y déjenla ahí reposar hasta que se enfríe, es muy peligroso".

Debbie compartió su experiencia "para concientizar" al público sobre lo peligrosa que puede llegar a ser la olla de presión. Además, aprovechó para advertir que durante su estancia en el hospital las enfermeras que la atendieron le contaron que es común que la gente sufra este tipo de quemaduras con este tipo de artículos de cocina.

Debbie Aflalo muesra sus quemaduras. Imagen Debbie Aflalo/Instagram

¿Quién es Debbie Aflalo?

Es una modelo y exreina de belleza dominicana conocida por su participación en el certamen de Miss Universo 2021, donde representó a República Dominicana.

Debbie es hija de madre dominicana, de Azua, y de padre israelí, a quien conoció a los 16 años, después de buscarlo durante mucho tiempo.

Es licenciada en Diplomacia y Relaciones Internacionales, también es modelo profesional.

Tiene estudios en Diseño de Modas, así como también se preparó para ser tripulante de cabina y cursó una maestría en Comercio Internacional.

Debbie Aflalo, Miss República Dominicana Universo 2021. Imagen Debbie Aflalo/Instagram