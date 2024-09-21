Hijos de 'La Gorda Fabiola' revelan causa de muerte de su madre: su salud se deterioró en tres días

Video El hijo de Karime Borja sufrió el accidente fatal en su fiesta de cumpleaños: esto pasó

La comediante 'La Gorda Fabiola' murió el 19 de septiembre de 2024 a los 61 años en Bogotá, y contrario a lo que se especuló inicialmente, su familia aclaró que su fallecimiento no fue causada por complicaciones cardíacas o diabetes, sino por una bacteria.

Fue Pedro González, humorista famoso por su personaje de 'Don Jediondo', quien dijo a Caracol Radio que Fabiola Posada había sido hospitalizada de emergencia la noche del 18 de septiembre, a causa de una infección en el sistema respiratorio y cardiovascular.

Sin embargo, sus hijos rompieron el silencio y aclararon los detalles de la sorpresiva muerte de su madre.

¿De qué murió 'La Gorda Fabiola'?

Juan Sebastián y Alejandra Valencia, los hijos mayores de 'La Gorda Fabiola', informaron que la salud de su madre se deterioró en tres días y eso no tuvo que ver con los padecimientos cardíacos y la diabetes que la aquejaban desde hace tiempo.

"La muerte de mi mamá fue sorpresa, nadie se la esperaba, ella estaba muy bien, no la mató el corazón, no la mató la diabetes", explicó su hijo en entrevista con Mr. Per Latinoamérica.

" Ella adquirió una bacteria y todos pensamos que era otra sintomatología. Ella empezó a decaerse muchísimo, hasta que decidimos ir a la clínica, los médicos no daban con el chiste".

El hijo de la humorista señaló que fue hasta que " le hicieron cultivos" fue que dieron con el diagnóstico real, pero ya era demasiado tarde.

" Encontraron una bacteria que ya estaba muy avanzada y eso fue lo que hizo que en tres días que ella estuvo en la clínica eso se la llevara", señaló Juan Sebastián.

'La Gorda Fabiola'. Imagen La Gorda Fabiola/Instagram

¿Quién era 'La Gorda Fabiola'?

Fabiola Posada, conocida como 'La Gorda Fabiola', fue una figura icónica del humor en Colombia. Nació el 18 de septiembre de 1963 en Santa Marta.

Su carrera despegó en los años 90, destacándose por su estilo de comedia que mezclaba lo popular con reflexiones sobre la vida cotidiana. Participó en programas de televisión como 'Sábados Felices', donde su carisma y estilo único la hicieron destacar.

Fabiola también fue empresaria, modelo y periodista, demostrando su versatilidad y talento en diferentes campos. Además, incursionó en la política postulándose como representante a la Cámara por Bogotá.

A lo largo de su vida enfrentó varios problemas de salud, incluyendo diabetes y complicaciones cardíacas. En 2014, sufrió un coma de 23 días, del cual logró recuperarse.