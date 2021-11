¿Danilo Carrera busca nueva pareja? El actor explicó sus planes tras su ruptura con Michelle

Después de disfrutar un noviazgo de casi dos años, Danilo Carrera y Michelle Renaud anunciaron su separación el pasado 25 de enero de 2021.

A lo largo de los meses posteriores a su ruptura, los actores de Quererlo Todo provocaron múltiples sospechas de reconciliación, debido a varios momentos que han compartido juntos a pesar de ya no ser pareja.

Cargando Video... Terminaron hace meses, pero Danilo Carrera y Michelle Renaud se fueron de viaje y vivieron “momentos hermosos”

Asimismo, durante este tiempo no han desaprovechado oportunidad para dedicarse elogios entre sí, tal y como cuando Danilo expresó que Michelle es uno de los baluartes más importantes de México.

No obstante, a pesar de las muestras de cariño y afecto que aún existen entre los dos la reconciliación que muchos fans esperan no se ha dado.

Danilo Carrera reveló si se dará una nueva oportunidad en el amor tras su ruptura con Michelle Renaud



Ambos actores han expresado que actualmente se encuentran solteros. Sin embargo, en el estreno de la obra de ‘Aladdin’, el pasado 17 de noviembre de 2021, Danilo decidió ahondar un poco más sobre su soltería y dio detalles sobre si se dará una nueva oportunidad en el amor.

En la alfombra morada de este estreno teatral, Danilo Carrera reveló a los medios que realmente no está abierto al amor.

"No, no estoy abierto. No estoy buscando pareja. No quiero una relación."

Sus tajantes comentarios fueron el inicio de una breve explicación en donde el protagonista de ‘Contigo sí’ admitió que este tiempo de soltería también lo ve como una forma de respetar todo lo que vivió con Michelle.

"Estoy respetando lo que viví, que fue algo tan bonito y respetando el tiempo que estuve con esa persona (Michelle), respetando a esa persona y a mí también"

Danilo también advirtió que ahorita está enfocado en disfrutar su soltería y conocerse mejor. “Necesito tiempo para Danilo y conocerme soltero, creo que es súper, súper importante…”, expresó a los medios el actor que normalmente procura mucho su privacidad.

Carrera también aprovechó para relucir un poco su sentido del humor y broméo ante las cámaras cuando le pidió a las chicas que no lo llamaran, porque realmente ahorita no está interesado ni está buscando ninguna relación.

Por su parte, Michelle Renaud anteriormente reveló para la revista TV y Novelas que estaba soltera y se sentía muy feliz y súper agradecida de todo lo que ha vivido.

Estas declaraciones, unidas a los comentarios recientes de Danilo, demuestran que ambos, a pesar de ya no estar juntos, se sienten muy felices de haber podido compartir sus vidas como pareja durante más de un año y medio.