Exparticipante de Enamorándonos es hospitalizada tras accidente automovilístico: esto se sabe de su salud

La conductora mexicana Damaris Rojas sufrió un percance automovilístico el pasado fin de semana por lo que fue hospitalizada de emergencia. Esto se sabe de su salud.

Elizabeth González.
Damaris Rojas, conocida por su participación en los programas Hoy y Enamorándonos, fue llevada de urgencia al hospital después de sufrir un accidente automovilístico el pasado fin de semana.

La presentadora mexicana compartió en Instagram que sigue “desafortunadamente” hospitalizada y pidió oraciones por su salud.

“El fin de semana tuve un accidente automovilístico y pues desafortunadamente sigo en el hospital. Les pido por favor una oración por mi salud para que me pueda ir a mi casita”, escribió la noche del pasado 13 de mayo.

A pesar de la difícil situación, la modelo mantiene una actitud positiva.

“Aún con todas las adversidades buscaré ser feliz y buscaré dar una sonrisa. Gracias a todos por sus mensajes y por su cariño.Estas fotos las hice con tanta ilusión que quería compartirlas hoy, para que no me pusiera triste al compartirles esta noticia”, dijo.

Damaris Rojas pide oraciones para recuperar su salud.
Imagen Damaris Rojas / Instagram

Lo que se sabe de la salud de Damaris Rojas

Damaris Rojas, quien formaba parte de Enamorándonos en 2017, no proporcionó detalles sobre el accidente. Sin embargo, la revista TVNotas informa que la parte trasera de su automóvil sufrió graves daños tras ser impactada.

Según la imagen difundida por la publicación mexicana, el accidente de Damaris Rojas ocurrió en las calles de la Ciudad de México.

El martes 14 de mayo, Damaris Rojas compartió una nueva fotografía desde el hospital, donde se puede ver lo que sería un moretón en su ojo.

"El poder de la oración siempre hace milagros", señaló.

La modelo mexicana publica fotografía desde el hospital.
Imagen Damaris Rojas / Instagram

¿Quién es Damaris Rojas?

Nacida el 22 de agosto de 1988 en la Ciudad de México, Damaris Rojas es presentadora de televisión, modelo y actriz.

Es reconocida por su trabajo en ‘Enamorándonos’ y el programa Hoy. En 2019, fue parte de Teletón México.

Damaris fue parte del equipo de Enamorándonos en 2017.
Imagen Damaris Rojas / Instagram


Asimismo, se desempeña como cantante. En 2022 fue parte del elenco que acompañó a La única Internacional Sonora Santanera. Mientras que en 2023 ganó popularidad tras someterse a una cirugía donde redujo la cintura, llamándose a sí misma como ‘La Barbie de carne y hueso’.

