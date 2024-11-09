El presunto hijo de 9 meses de Xavi está hospitalizado: "Desearía que esto fuera una pesadilla"

Video Xavi tiene un hermano que también es cantante: el talento les viene de familia

El presunto hijo que el cantante Xavi, de 20 años, habría tenido con Emily Alexandra está hospitalizado, el bebé tiene 9 meses.

La joven madre publicó una desgarradora fotografía del niño conectado a varias máquinas en el hospital y agregó un emotivo mensaje.

"Deberías estar en casa celebrando tus 9 meses de vida hoy riendo, sonriendo y jugando", escribió al inicio del mensaje que publicó la noche del 8 de noviembre. "Pero todo tiene una razón de ser y estás en manos de Dios".

" Mi corazón de madre está roto y desearía que esto fuera solo una pesadilla, pero me mantendré fuerte por ti. Si pudiera quitarte el dolor y estar en tu posición, lo haría. Vas a salir de esta. Felices 9 meses, mi gordo", finalizó Emily.

Aunque se desconoce el padecimiento que mantiene al pequeño en el hospital, se sabe que vive en Arizona con su madre.

Emily Alexandra y el presunto hijo de Xavi. Imagen Emily Alexandra/Instagram

Xavi no ha confirmado su paternidad

El bebé nació el 8 de febrero y se especula que se llama Alexander, como su madre.

Aunque algunos medios de comunicación han manejado que el niño es del cantante, Xavi no lo ha confirmado. Sin embargo, el 11 de octubre no negó que tuviera un hijo.

"¿Ya eres papá?", pregunto el locutor de radio Kokodrilo Guzmán. "Compadre…", respondió Xavi sin intención de hablar del tema.

"Algo vi en redes que decía que tu bebé, ¿eres papá? La neta", insistió el presentador de la Kebuena. "Compadre, es una historia que te tengo que platicar en una carnita asada", dijo el cantante.

"¿Historia entonces de vida?", volvió a cuestionar el locutor. "No compadre, te cuento al rato", respondió el exponente de corridos tumbados. "Ok, vamos a darle vuelta a la hoja, ya entendí”, añadió Kokodrilo Guzmán para cambiar de tema y no seguir incomodándolo.