De militar a actor: él es Cristian Gamero, galán de Alejandra Espinoza en 'Corazón guerrero'

En enero de 2022 se dio inicio a las grabaciones de 'Corazón guerrero', melodrama encabezado por los mexicanos Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco, quienes lucharán para salvar su amor a lo largo de la trama.

No obstante, Vivanco no será el único galán que se prendará de Alejandra en la historia, pues Cristian Gamero interpretará al primer novio de la actriz en la producción de Salvador Mejía.

¿Qué personaje interpretará Cristian Gamero en ‘Corazón guerrero’?

En una entrevista para el programa de espectáculos ‘Hoy’, Cristian habló sobre su papel en la novela y aseguró que será un antagonista que “la lía siempre”, pero tendrá gran importancia en el proyecto.

Es su primer novio en la novela. Es un microbusero y es como un novio mentiroso, cínico, con mucho carisma, la lía siempre, casi siempre lo hace todo mal, agarra cosas, como que es muy juguetón”, señaló el intérprete español.

¿Quién es Cristian Gamero?

Originario de España, el intérprete ha conquistado a sus seguidores con su talento artístico, el cual demostró en series como ‘ Hernán’, donde encarnó a Jerónimo de Aguilar, ‘ Luis Miguel: la serie', una producción de Netflix en la que personificó a Bosco y Médicos, Línea de Vida, en la cual compartió pantalla con estrellas como Livia Brito, Daniel Arenas y Grettell Valdez.

Aunque su paso por los escenarios es cada vez más amplio, antes de convertirse en actor, Cristian Gamero era militar en España; así lo reveló en una charla con ‘Spoiler Time’ en 2020.

“Yo era militar antes, trabajaba para el ejército (...) estudiar interpretación en las tardes y por la mañana estar trabajando y así lo hice durante cuatro años. (...) Estuve nueve años, fue una experiencia vivida, no me arrepiento de nada, pero es algo que no me sentía identificado”, reveló Gamero.



La primera vez que Cristian apareció en pantalla fue con un “pequeño papel” en la película ‘ Sin fin’, protagonizada por los españoles Javier Rey y María León.

Actualmente, el joven (que reside en tierras mexicanas durante las grabaciones de 'Corazón guerrero', aprovecha sus más de 8 mil seguidores en redes sociales para compartir sus viajes, momentos divertidos y proyectos próximos a estrenarse.

Incluso, en septiembre de 2021, Cristian agradeció a México por las grandes oportunidades que le ha ofrecido con una fotografía que de inmediato recaudó más de 800 me gusta.

"Viva México. Gracias por tanto, la mejor decisión de mi vida venir a este hermoso país. Echo de menos este look", se lee al pie de la instantánea.