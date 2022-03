Las cosas más excéntricas que los famosos piden en su camerino (JLo quiere todo en blanco)

Los espectáculos de artistas como Ángela Aguilar, quien reveló que es “medio rara” porque “nadie la puede tocar” antes de un concierto, casi siempre resultan legendarios y los fans quedan encantados con todo lo que ven en el escenario.

Para concentrarse a la perfección y que el concierto salga tal y como lo planearon, los cantantes usan elementos y rituales que les ayudan a sentirse preparados, desde comida hasta un color específico en su camerino.

Te compartimos algunas de las cosas más curiosas que las celebridades piden antes de presentarse frente al público.

Ángela Aguilar

Con tan sólo 18 años, Ángela se ha posicionado como una de las intérpretes de regional mexicano más populares alrededor del mundo, pues con su talento ha conquistado a sus millones de seguidores.

En un video compartido en Instagram, la menor de la dinastía Aguilar reveló cuáles son los elementos que requiere en su camerino antes de un concierto y aseguró que uno de ellos tiene un significado muy especial para ella.

“Mi incienso es de palo santo, tengo mis piedritas, todas tienen un significado especial, no les voy a contar, porque si no ya no es especial. Pido flores blancas, fruta, agua y Maruchan (sopa instantánea)”, aseveró la intérprete.

Adele

Durante 6 años, la intérprete de ‘Love in the Dark’ estuvo fuera del ojo público, pero en 2021 estrenó su álbum ‘30’, con el que enamoró a sus seguidores por las letras de sus temas.

Antes de alejarse de los reflectores, la inglesa realizó exitosas giras y en 2011 la web 'The Smoking Gun' publicó las exigencias de la artista en su camerino: una bandeja de sándwiches recién hechos y empaquetados individualmente (ninguno debe llevar tomate, vinagre, chile o cítricos), golosinas, dos botellas de vino tinto (el más exclusivo) y cerveza que no sea estadunidense.

En ese entonces, la intérprete también solicitaba cigarrillos en su camerino; sin embargo, dejó de fumar luego de realizarse una cirugía de garganta. En entrevista con el diario ‘The Mirror’ señaló que “si hubiera seguido fumando, probablemente habría muerto como consecuencia de una enfermedad relacionada al consumo de cigarros”.

Jennifer Lopez

En más de una ocasión, la ‘ Diva del Bronx’ ha impresionado a su público con sus espectaculares conciertos, en los que usa más de un outfit y realiza increíbles coreografías.

Para mantenerse cien por ciento concentrada, la también actriz solicita que todo su camerino y lo que se encuentra en él sea color blanco, desde las sábanas y las toallas, hasta los dulces y las paredes.

Shakira

Con temas como ‘Hips Don’t Lie’ y ‘Antología’, la cantautora colombiana ha enamorado a sus miles de fans en redes sociales, no sólo por su talento, también por su carisma y belleza.

En 2018, Shakira mostró a través de sus historias de Instagram cómo es su camerino y, en el video, se puede ver un amplio espacio que, incluso, tiene una camilla para masajes.



La originaria de Barranquilla, Colombia, mostró que en su espacio hay una mesa para cuatro personas en donde, aseguró, come con sus visitas (pueden ser sus hijos). Además, en el camerino hay “comida sana” como botellas de agua y fruta; sin embargo, también hay algunas golosinas.

Justin Bieber

Cuando era un adolescente, Justin Bieber inició con su carrera en la música, esto tras publicar videos de sus interpretaciones en YouTube, desde ese momento, la estrella pop ha conquistado los escenarios más de una vez.



Para lograr el éxito en sus conciertos, Bieber tiene algunas solicitudes de lo que debe haber en su camerino. De acuerdo con ‘El País’, el intérprete no permite que nadie hable directamente con él antes de salir a escena.

Además, el histrión de 28 años pide que en el ‘backstage’ haya mucha comida: galletas de diversos tipos, refrescos, papas fritas, botellas de agua, chicles y sus aperitivos favoritos: ritz bits.



¿Qué te parecen estas peticiones de los famosos para tener éxito en su espectáculo? ¿Te las imaginabas?