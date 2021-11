Claudia Álvarez ya tiene 6 meses de embarazo: presumió su pancita a lado de su hija Kira

A través de sus redes sociales la protagonista de Vencer el Desamor y su esposo, el productor Billy Rovzar, compartieron en septiembre la noticia de que está embarazada de mellizos.

Desde entonces ha mostrado algunas imágenes de su gestación y ha hablado de su experiencia. De acuerdo a lo que compartió en una publicación de Instagram, sus síntomas han sido mayores a los que tuvo con su pequeña Kira, pero aun está muy feliz.

“Solo de pensar que tengo en mi cuerpo 3 corazones, 60 dedos, 6 pulmones, y así me puedo seguir con la lista, me siento súper poderosa y no habrá nada que no pueda lograr en la vida”, escribió la actriz.

La mexicana de 40 años logró concebir a sus bebés gracias a la fertilización in-vitro y según lo que dijo en una entrevista para el programa Hoy, nacerán antes de los nueve meses porque son dos, por lo que tiene que estar en cama desde el tercer trimestre para reducir el riesgo de sufrir complicaciones.

Claudia Álvarez presume su pancita de embarazo

El 23 de noviembre la artista compartió una imagen de su hija Kira tocando su 'baby bump', mientras disfrutaban de un día en el exterior.

La actriz eligió un look de botas militares y vestido de mezclilla, con el cual se puede apreciar su avanzado embarazo: ya se encuentra en los seis meses de gestación.

Aunque en la imagen parece que su bebé de casi dos años se siente curiosa con los cambios en su mamá, no siempre estuvo feliz con la noticia, de acuerdo a lo que dijo la actriz en una entrevista para un programa matutino. Claudia contó que al inicio del embarazo Kira hizo muchos berrinches, pero poco a poco lo ha aceptado.

“Todavía como que no entiende bien bien qué son los hermanitos, pero ya sabe que vienen aquí adentro, que están dos bebés, ella te dice ‘dos hermanitos’, pero como que hasta que no lo viva, no va a saber lo que es”, explicó la mexicana.

La actriz ya mostró a sus mellizos

En septiembre, Claudia enseñó en sus historias de Instagram una ecografía de sus bebés, donde todavía no se distinguían a la perfección sus rasgos, pero el 22 de noviembre compartió unas imágenes donde ya se aprecian las narices, manos y bocas de los mellizos.

“Gracias a Dios todo va perfecto con su desarrollo, ya pesan medio kilogramo (1.1 libras) cada uno, pero mi espalda los siente como si pesaran mucho más”, escribió la intérprete junto a las ecografías.



La artista también le preguntó a las mamás que la siguen cómo se sienten. Una de ellas respondió que tenía muchas nauseas, a lo que Claudia respondió que así se sintió los primeros cuatro meses de embarazo.