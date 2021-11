Chiquis recordó la relación amorosa que tuvo con una mujer y la amenaza de Jenni Rivera al enterarse

“Nunca olvidaré … ‘Pero yo amo a esta chica, sabes’. Y lo extraño es que ni siquiera tenía algo sexual con esta chica. Todo era mental y yo me sentía diferente y no sentía la presión - porque yo fui abusada sexualmente - de tener relaciones sexuales. No había sexo. Solo nos besábamos y nos agarrábamos de la mano y yo sentía que, ‘Oh, alguien me quiere sin querer tocarme, sabes, de manera sexual’”, puntualizó.