Chiquis confiesa la verdad sobre su drástica pérdida de peso

"Comía mucho y ahora las porciones [las mido], no tomo cerveza, refresco, si me comía dos tortillas, ahora me como una, no es de que ya no coma, me gusta disfrutar, soy una mujer de buen diente" y agregó: "Ahora como poquito, ahora es 'deja pruebo el pastel', no comerme todo el pedazo", sentenció.