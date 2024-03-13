Chiquis es acusada de robar por documental donde su abuela narra batalla contra el cáncer

Video Chiquis asegura que Rosie impidió el acercamiento de sus hermanos con la familia Rivera

Chiquis está siendo acusada de adjudicarse la autoría de un documental en el que su abuela, doña Rosa Saavedra, habló de su lucha contra el cáncer y el fallecimiento de su hija Jenni Rivera.

La productora ejecutiva del material ‘Secuelas de tres años’, Guille Magaña, rompió el silencio sobre lo que supuestamente sucedió con la cantante.

Chiquis habría difundido documental acerca de su abuela

Este 12 de marzo, Addis Tuñón afirmó, por medio de un reportaje para ‘De primera mano’, que Guille Magaña, periodista independiente, hizo un acuerdo con doña Rosa Saavedra para una filmación.

Ante la cámara, la madre de la llamada ‘Diva de la Banda’ hablaría de la etapa en la que batalló por su salud a raíz de un tumor en los senos, y las ganancias de la cinta resultante se repartirían entre ambas.

Sin embargo, cuando el filme quedó terminado, explicó la colaboradora del ‘show’, presuntamente la señora Rosa se lo mostró a su famosa nieta, quien lo habría difundido al público sin autorización de Magaña.

“Guille, ¿estás diciendo que Chiquis te robó?”, le cuestionó Tuñón a Magaña durante la entrevista.

“¿Qué diría Chiquis si ella produce un documental y yo, sin autorización de ella, lo pongo en mis redes sociales y recibo casi tres millones de visitas y no le doy nada a ella?”, respondió la creativa.

“¿Por qué culpo a Chiquis y no a doña Rosa?”, reflexionó, “porque doña Rosa es una abuelita que se le ha de haber hecho fácil compartir el documental con Chiquis”.

“Pero, la que lo puso en sus redes sociales, la que entiende de negocios, porque ella le llevaba los negocios a su mamá, la que lo hizo ver como si ella hubiera formado parte de la producción, fue Chiquis”, sentenció.

“Ella dedicó el documental en sus redes sociales como si hubiera participado y, bueno, ni siquiera me pidió permiso para usarlo”, agregó posteriormente.

Fue en mayo de 2020 cuando la intérprete de ‘Abeja reina’ recurrió a su cuenta de Facebook para subir en cuatro partes más un avance especial, ‘Secuelas de tres años’.

“Les comparto un adelanto del especial de mañana, digno para una gran madre Señora Rosa (…) Estoy segura que les encantará tanto como a mí”, escribió en el primer ‘post’ que realizó, el sábado 9.

Chiquis difundió en Facebook el documental ‘Secuelas de tres años’. Imagen Chiquis/Facebook

En ninguna de las publicaciones que hizo, Chiquis mencionó a Magaña, no obstante, en el último clip ella aparece en los créditos como la “productora ejecutiva”.

¿Por qué Guille Magaña no demandó a Chiquis por su supuesto robo?

Durante su conversación, Addis Tuñón le preguntó a Guille Magaña si, en su momento, no se puso en contacto con la primogénita de Jenni Rivera para aclarar el asunto.

“No sé exactamente cuánto tiempo había pasado desde que Chiquis subió el video cuando yo me di cuenta”, expuso.

“Entonces, le pregunté a doña Rosa y ella me dijo que Chiquis le había dicho que la iba a ayudar subiendo el video, y después doña Rosa me dijo que no le dio nada”, añadió.

Addis Tuñón aseguró que la afectación para la productora fue “millonaria”, pues la transmisión de su documental se estaba negociando con una televisora y, supuestamente debido a lo que hizo Chiquis, eso se canceló.

Pese a que existe un contrato formal, Magaña no interpuso un proceso legal: “No la demandé porque no quise tener problemas ni con Rosie, ni con Gustavo ni con doña Rosa”.