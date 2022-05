Mamá de Cheslie Kryst revela el último mensaje que su hija le mandó antes de quitarse la vida

La madre de Cheslie Kryst, April Simpkins, dio a conocer el desgarrador mensaje de despedida que le envió su hija antes de quitarse la vida.

Simpkins asistió al programa ‘Red Table Talk’, conducido por Jada Pinkett Smith, y reveló que recibió un texto de parte de la fallecida Miss USA, mientras estaba en su clase de ejercicios.

“Iba a llamarla de camino a casa y cuando miré mi teléfono noté que había un mensaje de texto de ella. Lo primero que escribió fue: ‘Primero, lo siento. Para cuando recibas esto ya no estaré viva. Y me entristece aún más escribir esto porque sé que es lo que más te va a doler’”, relató April.

Cheslie Kryst, de 30 años, se lanzó desde el piso 29 de un rascacielos en Nueva York. De acuerdo con su madre, ella le envió el mensaje sabiendo que estaría ocupada y que no podría intervenir para salvarla.

Simpkins le aseguró a Pinkett Smith que en ese momento no terminó de leer el mensaje, ya que prefirió trasladarse de inmediato a su casa, donde llamó a la policía y reservó un vuelo hacia la ciudad de Nueva York. Posteriormente, recibió una llamada de las autoridades cuando ya estaba en el avión y le informaron que su hija estaba muerta.

Cheslie Kryst contó a su madre cómo se sentía antes de suicidarse

Sin especificar en qué momento lo hizo, April Simpkins indicó que volvió a leer el último mensaje de texto que su hija le mandó, en el cual le reveló lo que estaba sintiendo.

“Te quiero mamá, y eres mi mejor amiga, y la persona por la que he vivido durante años. Me gustaría poder quedarme contigo, pero no puedo soportar más el peso aplastante de la persistencia, la tristeza, la desesperanza y la soledad”, decía el texto.

“Nunca te he contado estos sentimientos porque no quería que te preocuparas, y porque esperaba que cambiaran eventualmente, pero ahora sé que nunca lo harán. Me siguen en cada logro, en cada éxito, en cada reunión familiar, en cada cena amistosa”, continúa.

“Lloro casi todos los días, como si estuviera de luto. He deseado la muerte durante años. Y sé que querrías saber y querer ayudar, pero no he querido compartir este peso con nadie”.

En el mensaje, quien fuera reina de belleza también agradeció a su madre por estar para ella “en algunos de mis momentos de soledad”, hacerle sentir “que me quieres” y haberse preocupado por ella todo el tiempo.

“Te amo más que a cualquier persona que haya conocido. No has hecho nada malo, lo has hecho todo bien”, escribió Cheslie al final de su mensaje.



Simpkins admitió que aunque está “tratando de aceptar” el dolor que le ocasiona la muerte de su hija, no sabe si alguna vez podrá superarlo.

Cheslie Kryst padecía depresión y trató de suicidarse previamente

Días después de la lamentable muerte, April Simpkins compartió públicamente que Cheslie Kryst tenía ‘depresión de alto funcionamiento’, por lo que parecía estar bien y feliz pese al dolor que sentía.

Simpkins contó a Pinkett Smith que su hija comenzó a mostrar signos de depresión a los 20 años, pero que “no sabía la gravedad” de la misma, por lo que pensó “tal vez es solo estrés”.