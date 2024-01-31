Tras la trágica muerte de la Miss USA, Cheslie Kryst, cumplen su último deseo

Video Famosos que murieron jóvenes en 2023 y nos dejaron con un nudo en la garganta

La mamá de Cheslie Kryst, Miss USA 2019, cumplió el último deseo de su hija fallecida en 2022 a los 30 años de edad, anunció ella, junto con Miss Universo, en Instagram. La reina de belleza luchaba contra la depresión y pidió que el libro donde cuenta su historia fuera publicado tras su muerte.

‘By The Time You Read This’ fue lanzado, tal como ella deseaba, este 30 de enero, día en que se cumplen 2 años de su trágica partida.

PUBLICIDAD

“Han pasado dos años desde que perdimos a Cheslie Kryst. Motivada, hermosa e inteligente, Cheslie trajo tanto a nuestro mundo como defensora de la reforma del sistema de justicia, corresponsal de televisión nominada al Emmy y miembro querido de la familia Miss Universo”, se lee en el comunicado.

Chelsie Kryst se quitó la vida tras años luchando contra la depresión. Imagen Getty Images

“Estamos orgullosos de compartir que su madre, April Simpkins ha honrado el último deseo de Cheslie de tener su libro publicado”.

La trágica muerte de Cheslie Kryst

Cheslie Kryst, quien fue coronada como Miss USA en 2019 y quedó entre las 10 finalistas de Miss Universo, empezó a tener signos de depresión desde los 20 años.

Cheslie Kryst fue Miss USA y estuvo entre las finalistas de Miss Universo. Imagen Getty Images



La abogada originaria de Carolina del Norte se quitó la vida a los 30 años lanzándose desde el piso 29 de un rascacielos en Nueva York, la mañana del 30 de enero de 2022, informó el jefe médico forense de la ciudad a CNN.

De acuerdo con su madre, April Simpkins, ella le envió el mensaje sabiendo que estaría ocupada y que no podría intervenir para salvarla.

Simpkins asistió al programa ‘Red Table Talk’, conducido por Jada Pinkett Smith, y reveló que recibió un texto de parte de la fallecida Miss USA, mientras estaba en su clase de ejercicios.

“Iba a llamarla de camino a casa y cuando miré mi teléfono noté que había un mensaje de texto de ella. Lo primero que escribió fue: ‘Primero, lo siento. Para cuando recibas esto ya no estaré viva. Y me entristece aún más escribir esto porque sé que es lo que más te va a doler’”, relató April.

¿De qué trata el libro de Cheslie Kryst?

En el libro de Cheslie Kryst, según explica el comunicado Miss Universo, “puedes leer en las propias palabras de Cheslie su historia de trabajar para cumplir sus sueños de convertirse en Miss USA, abogada, y una inspiración para mujeres jóvenes de color mientras abre una ventana a su larga batalla contra la depresión”.

PUBLICIDAD

‘By the Time You Read This’ fue escrito en dos partes por Cheslie Kryst y April Simpkins, según Forefront Books. La primera parte fue escrita por Kryst, quien compartió su historia de lucha por el éxito, y la segunda mitad es de Simpkins, quien continuó el libro desde su perspectiva, comenzando con el día de la muerte de Kryst.