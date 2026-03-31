Celine Dion Céline Dion anuncia su regreso tras una dura batalla contra rara y delicada enfermedad La artista canadiense se alejó de los escenarios en 2022, luego de ser diagnosticada con el síndrome de la persona rígida.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video ¿Celine Dion odia su canción más famosa? La cantante no quiere saber nada de 'Titanic'

Céline Dion anunció este lunes 30 de marzo su regreso a los escenarios con una serie de 10 conciertos en París.

La artista canadiense se alejó de la escena pública en 2022 tras ser diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, una rara y delicada enfermedad que afecta el sistema nervioso.

PUBLICIDAD

“Este año voy a recibir el mejor regalo de toda mi vida. Voy a tener la suerte de ir a verlos y de poder cantar para ustedes”, declaró la cantante, de 58 años, en un mensaje de video publicado en Instagram.

“Estoy tan contenta. Me siento bien, fuerte, súper emocionada, y por supuesto también un poco nerviosa, pero sobre todo estoy profundamente agradecida con todos ustedes. Tengo muchísimas ganas de volver a verlos”, agregó.

Así anunció Céline Dion su regreso tras años de lucha contra el síndrome de la persona rigida. Imagen Céline Dion / Instagram



El regreso de Céline Dion a la música fue proyectado en la Torre Eiffel en París. La intérprete de ‘My Heart Will Go On’ se presentará en el Paris La Défense Arena entre el 12 de septiembre y el 14 de octubre.

Previo a su esperado regreso, la intérprete de 58 años había realizado apariciones esporádicas frente a su público, la primera de ellas fue en los Juegos Olímpicos París 2024.

¿Qué tiene Céline Dion?

En diciembre de 2022 Céline Dion anunció, a través de un video publicado en sus redes sociales, que había sido diagnosticada con el síndrome de persona rígida (SPS, por sus siglas en inglés), por la cual pospondría el inicio de su gira 'Courage World Tour 2023-2024'.