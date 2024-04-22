Céline Dion espera un “milagro” para curarse del síndrome que le quitó el “control de sus músculos”

Video Céline Dion ya perdió el control de sus músculos debido a su enfermedad: su salud preocupa a fans

Céline Dion compartió cómo está actualmente, a casi dos años de que la diagnosticaran con síndrome de la persona rígida.

En diciembre pasado, su hermana, Claudette Dion, reveló al medio ‘7 Jours’ que la cantante, de 56 años, “ya no tiene control de sus músculos”.

PUBLICIDAD

Ahora, es la propia intérprete de ‘My heart will go on’ quien se sinceró acerca del trastorno que la aqueja y cómo espera por un “milagro” para curarse.

Céline Dion aguardando por un “milagro” para su salud

Este 22 de abril, Vogue Francia publicó la entrevista que le realizó a Céline Dion, pues ella es la protagonista de su edición de mayo 2024.

“Estoy bien, pero es mucho trabajo. Lo estoy tomando un día a la vez”, respondió al ser cuestionada acerca de su estado.

La famosa artista canadiense aclaró que no ha “vencido la enfermedad”: “Todavía sigue dentro de mí y siempre lo estará”.

“Espero que encontremos un milagro, una forma de curarla con la investigación científica, pero por ahora tengo que aprender a vivir con ella. Así que esta soy yo, ahora con el síndrome de la persona rígida”, confesó.

Céline Dion anhela "milagro" para curarse del síndrome de la persona rígida. Imagen Getty Images

Dion detalló que, como parte de su tratamiento, “cinco días a la semana” se somete a “terapia atlética, física y vocal”.

“Trabajo los dedos de los pies, las rodillas, las pantorrillas, los dedos de las manos, el canto, la voz”, detalló al respeto.

Céline Dion no se ha dejado vencer

Céline reconoció que hubo momentos en los que se lamentó por su condición, y que duras preguntas atravesaban por su mente.

“Ahora tengo que aprender a vivir con ello y dejar de cuestionarme. Al principio me preguntaba: ¿Por qué yo? ¿Cómo pasó esto? ¿Qué he hecho? ¿Esto es mi culpa?”, recordó.

“La vida no te da ninguna respuesta. Sólo tienes que vivirla. Tengo esta enfermedad por alguna razón desconocida”, dijo sobre su cambio de perspectiva.

PUBLICIDAD

Dejando atrás las quejas, ella opta por enfocarse en mejorar y así, algún día, poder cumplir un anhelo que la mantiene motivada.

“Tal y como yo lo veo, tengo dos opciones: o entreno como una atleta y trabajo súper duro, o me desconecto y se acabó, me quedo en casa, escucho mis canciones, me pongo delante del espejo y me canto a mí misma”, mencionó.

“He elegido trabajar con todo mi cuerpo y mi alma, de la cabeza a los pies, con un equipo médico. Quiero estar lo mejor posible. Mi objetivo es volver a la Torre Eiffel”, añadió.

Dion externó que el cariño de su familia, sus hijos, René Charles, Eddie y Nelson, y de sus admiradores es lo que más la ayuda en su lucha: “Es más, tengo esta fuerza dentro de mí. Sé que nada me va a detener”.

Céline Dion se mantiene positiva pese a su enfermedad. Imagen ALICE CHICHE/AFP via Getty Images

¿Céline Dion regresará a los escenarios?

Una de las dudas más grandes que rodean a Céline Dion es si volverá a los escenarios, por lo que aprovechó esta oportunidad para aclararlo.

“No puedo responder a eso… Porque desde hace cuatro años me digo a mí misma que no voy a volver, que estoy lista, que no estoy lista”, enunció.

“Tal y como están las cosas, no puedo quedarme aquí y decirte: ‘Sí, en cuatro meses’. No lo sé… mi cuerpo me lo dirá”, sumó.

Sin embargo, no pierde las esperanzas: “Por otro lado, no quiero simplemente esperar. Es moralmente difícil vivir el día a día”.