Cazzu llega a México y reacciona así cuando le preguntan por su relación con Nodal

La cantante llegó a la Ciudad de México en compañía de su hija Inti y así reaccionó ante los cuestionamientos de su ex.

Univision
Video Ángela Aguilar confiesa cómo le afectan las críticas por su relación con Nodal: "Soy un ser humano"

La cantante argentina Cazzu arribó este martes a la Ciudad de México, donde fue recibida por miembros de la prensa. La artista llegó acompañada de su bebé, Inti.

Al ser abordada por los reporteros, como Edén Dorantes, Cazzu fue bienvenida a México y se le preguntó qué venía a hacer en el país. La cantante respondió que ya se enterarían y que estará unos días. Desde el inicio, pidió a la prensa no enfocar a su bebé.

Cazzu responde a pregunta sobre Nodal

Las preguntas de los medios rápidamente viraron hacia temas personales y su relación con el también cantante Nodal.

Se le cuestionó directamente sobre "las cuestiones con Nodal", a lo que Cazzu respondió de manera breve: "Está todo… como se sabe, gracias".

La rapera prefirió mantener silencio sobre si Nodal pasará el Día del Padre con Inti.

Nodal habló de su relación con Inti

Recientemente, Christian Nodal dio detalles de cómo vive la paternidad. El cantante de regional mexicano recordó cuando vivía con su hija y Cazzu en Argentina.

El esposo de Ángela Aguilar contó que su hija le heredó un tic. "Yo tengo un tic, siempre que estoy pensando o profundizando algo, me estoy pellizcando la oreja o me empiezo a disociar de que me voy cada que estoy pensando”, contó en la emisión del podcast ‘La Cotorrisa’ transmitida el 4 de mayo.

“Recuerdo que hace tiempo había una foto o un video, no me acuerdo, y estaba con mi hija viendo la televisión y los dos con la misma cara, y los dos agarrando la orejita, y dices tú ‘¿pero eso cuándo lo aprendió?’ Está bien loco eso”, afirmó.

¿Nodal lleva una relación cercana con Inti?

Christian Nodal ha sido reservado a la hora de hablar de su hija. Sin embargo, en octubre de 2024, admitió no compartía con Inti "el tiempo que él quisiera".

“Yo trabajo mucho, no es como que ando de fiesta los fines de semana o lo que sea. Todos los días que tengo libres, que son dos o tres, estoy descansando literalmente para seguir de gira", explicó.

"No es como que la bebé venga a mí, no hay nada de eso. Créanme que es bien difícil no poder compartir con ella el tiempo que uno quisiera, vive del otro lado del mundo”, agregó.

Cazzu y Christian Nodal recibieron a su hija Inti el 14 de septiembre de 2023.


Christian NodalCazzuInti González CazzuchelliFamososHijos de famosos

