Muertes de famosos ¿Cuál es la causa de muerte de Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans? El empresario Leonid Radvinsky perdió la vida a los 43 años. En un comunicado, revelaron qué enfermedad padecía.



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Leonid Radvinsky, propietario de la popular plataforma de contenido para adultos OnlyFans, ha muerto a los 43 años.

La noticia fue confirmada por un portavoz de la compañía mediante un comunicado en el que se destacó la enfermedad que enfrentaba.

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“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo murió en paz tras una larga lucha contra el cáncer. Su familia ha solicitado privacidad en estos momentos tan difíciles”, indicaron.

Leonid Radvinsky deja millonario patrimonio

Leonid Radvinsky adquirió Fenix International Limited, la empresa matriz de OnlyFans, en 2018. Ocupó el cargo de director y accionista mayoritario de la compañía.

El ucraniano-estadounidense tenía, al momento de su deceso, una fortuna de 4.7 mil millones de dólares, de acuerdo con Forbes.

Según el medio, el famoso servicio de suscripción le estaba generando al magnate 1.9 millones de dólares al día en 2024.

The Guardian retoma que la firma dio a conocer que Radvinsky transfirió su participación en ella a un fideicomiso hace dos años.