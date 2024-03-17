Famosa actriz sufre devastador incendio de su mansión de 7 millones de dólares: fotos

Video Incendio al amanecer en la mansión de la actriz y modelo Cara Delevingne, en Studio City

La casa en Los Ángeles de la modelo y actriz Cara Delevingne fue destruida en un incendio este viernes 15 de marzo.

Un bombero fue trasladado a un hospital con lesiones no especificadas, y una persona no identificada de la casa sufrió una inhalación leve de humo, dijo el portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Nicholas Prange.

Imágenes del incendio de la mansión de Cara Delevingne

Delevingne compartió varias historias de Instagram refiriéndose al incendio después de que TMZ informara que la casa en el vecindario de Studio City envuelta en llamas durante la madrugada le pertenecía.

Actualmente, la artista actúa en la obra de teatro 'Cabaret' en el West End de Londres y aparentemente no estaba en casa.

Los bomberos llegaron a la vivienda de dos pisos y encontraron un fuego intenso en la parte trasera, que destruyó una habitación y se extendió al ático, dijo Prange.

Así quedó la mansión de Cara Delevingne tras el incendio que sufrió este viernes 15 de marzo. Imagen AP



Una vez que los bomberos se aseguraron de que todos estuvieran fuera de la casa, tomaron una posición defensiva y el techo se derrumbó. Tardaron más de dos horas en apagar las llamas.

Horas más tarde, Delevingne compartió un video que mostraba una calle llena de camiones de bomberos con luces intermitentes.

" Gracias desde el fondo de mi corazón a todos los bomberos y personas que se han presentado para ayudar", se leía en otra historia de Instagram, citada por la agencia AP.

En esta otra toma aérea se aprecian los devastadores daños que sufrió la mansión de Cara Delevingne tras el incendio que se suscitó al interior. Imagen AP



Una tercera historia de Instagram mostró una foto con dos gatos con la leyenda: " Mi corazón está roto hoy, no puedo creerlo, la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, aprecia lo que tienes".

Más tarde, la modelo aclaró con otra publicación que sus felinos no resultaron heridos en el incendio.

Cara Delevingne preocupó por el estado de sus gatos tras el incendio. Después confirmó que estaban sanos y salvos. Imagen Cara Delevingne/Instagram y Getty Images



La casa coincide con una que apareció en un perfil de 2021 en Architectural Digest. Es de ladrillo blanco, tiene dos piscinas y dos camas elásticas en el patio trasero, fue construida en 1941 para la familia Von der Ahe, fundadores de la cadena de supermercados Vons.

Delevingne, de 31 años, y su diseñador agregaron elementos lúdicos, incluida una sala de disfraces para fiestas, un baño que es un monumento a David Bowie, salas de póquer y billar, y una piscina de pelotas.

Esta es una comparativa del antes y después del incendio que sufrió la residencia de Cara Delevingne. Imagen AP y The Grosby Group



"Si tengo un mal día, simplemente me meto en la piscina de pelotas", dijo Delevingne a la revista, "realmente no puedes llorar en una piscina de pelotas".

De acuerdo con TMZ, la propiedad tiene un valor de 7 millones de dólares.

Lo que se sabe sobre la causa del incendio

La agencia AP detalló que la causa del incendio estaba bajo investigación.