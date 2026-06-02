Carolina Sandoval

Carolina Sandoval comienza los festejos de cumpleaños de su hija con espectacular fiesta temática

En unos días Amalia Victoria cumplirá 10 años y 'La Venenosa' ya comenzó a festejarla. Le organizó una espectacular fiesta de belleza.

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Carolina Sandoval ya comenzó a festejar a su hija Amalia Victoria, quien el 19 de junio cumplirá 10 años. Para dar inicio a las celebraciones, 'La Venenosa' le organizó a su hija una fiesta temática de belleza.

En diversas publicaciones, la venezolana dejó ver que hubo maquillaje, skincare y hasta un taller para hacer 'dumplings', actividad que le encanta a su hija.

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"Y ahí entendí que la felicidad de un hijo… también se vuelve la tuya. Mi muñequita AmaliaVi disfrutó tanto su fiesta que de verdad no encuentro palabras suficientes para explicar todo lo que gozó con sus amigas y amigos", se lee al inicio de unas de las publicaciones.

"Verla feliz me llenó el alma completica. Y una de las actividades que más amó fue la de ‘El Mundo e Luna’ porque ella es fan de los dumplings y de todo lo que pueda crear con sus manitas: las velitas, los ‘cositos’ esos que están de moda", se lee.

La fiesta temática de la hija de Carolina Sandoval.
La fiesta temática de la hija de Carolina Sandoval.
Imagen Carolina Sandoval/Instagram

Doble festejo de Amalia Victoria

Esta primera fiesta de cumpleaños se lleva a cabo solo unos días después de que Amalia Victoria hiciera su primera comunión.

Ahora comenzó a festejar su cumpleaños, pero las celebraciones no pararán, advirtió 'La Venenosa', pues el 19 de junio es la fecha exacta del cumpleaños de la niña.

Amalia Victoria inició los festejos de su próximo cumpleaños número 10.
Amalia Victoria inició los festejos de su próximo cumpleaños número 10.
Imagen Carolina Sandoval/Instagram
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