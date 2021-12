Carmen Salinas ya descansa junto a su hijo: nunca superó la muerte de Pedro Plascencia

"No puedo dejar de ir, siento que si no voy él va a estar triste. Platico todos los días con él. Se acostumbra uno a vivir con el dolor. Esa es la realidad. Hablar sobre él es como una catarsis. He hablado mucho, porque es un dolor insuperable. Perder un hijo, creo, es más duro que perder a los padres", dijo al diario mexicano La Jornada en 2007.